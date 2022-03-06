澤倫斯基號召全球組「國際傭兵團」　美國已3000人響應！

▲ 在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰事第11天，烏克蘭各地都傳出募兵站被有意加入國土防衛隊的民眾塞爆，也有不少國外義勇軍自願協助抗俄。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前宣布徵召「國際傭兵團」，據外媒報導，光是美國就已有3000人響應。

《美國之音》報導，烏克蘭駐美大使館一名代表透露，已有3000名美國志願者響應烏克蘭號召，加入助烏國抗俄的國際部隊。且有更多其他國家的志願者，大多來自前蘇聯國家，例如喬治亞及白俄羅斯。

曾在美國陸軍服役22年的退伍軍人帕克（Matthew Parker）聽聞俄國侵烏消息後，決定加入傭兵團，幫助烏克蘭人保衛家園，因為他想起在伊拉克服役期間一名烏裔同袍，「我在伊拉克時，有一名來自烏克蘭的士兵，成為美國公民並參軍。他告訴我他家鄉的事，跟我說過他的家庭、他的小妹和他們有多驕傲。如果去了烏克蘭，也許我可以保護他的母親、妹妹或他的家，用這種方式對他所做的一切表達感謝。」

此前，澤倫斯基3日發表演說時透露，正準備迎接首批由外國志願兵組織的國際軍團，人數達1.6萬人。各國政府對於公民加入志願軍則持保留態度，英國前司法大臣警告，前往衝突地區的志願者回國後或將面臨法律問題，也有日本律師強調，私自赴烏作戰或觸犯該國刑法。

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