　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基號召全球組「國際傭兵團」　美國已3000人響應！

▲▼ 在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲ 在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰事第11天，烏克蘭各地都傳出募兵站被有意加入國土防衛隊的民眾塞爆，也有不少國外義勇軍自願協助抗俄。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前宣布徵召「國際傭兵團」，據外媒報導，光是美國就已有3000人響應。

《美國之音》報導，烏克蘭駐美大使館一名代表透露，已有3000名美國志願者響應烏克蘭號召，加入助烏國抗俄的國際部隊。且有更多其他國家的志願者，大多來自前蘇聯國家，例如喬治亞及白俄羅斯。

曾在美國陸軍服役22年的退伍軍人帕克（Matthew Parker）聽聞俄國侵烏消息後，決定加入傭兵團，幫助烏克蘭人保衛家園，因為他想起在伊拉克服役期間一名烏裔同袍，「我在伊拉克時，有一名來自烏克蘭的士兵，成為美國公民並參軍。他告訴我他家鄉的事，跟我說過他的家庭、他的小妹和他們有多驕傲。如果去了烏克蘭，也許我可以保護他的母親、妹妹或他的家，用這種方式對他所做的一切表達感謝。」

此前，澤倫斯基3日發表演說時透露，正準備迎接首批由外國志願兵組織的國際軍團，人數達1.6萬人。各國政府對於公民加入志願軍則持保留態度，英國前司法大臣警告，前往衝突地區的志願者回國後或將面臨法律問題，也有日本律師強調，私自赴烏作戰或觸犯該國刑法。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►男性魅力激增的秘密在這裡！

ET快訊
謝忻裸照外流首發聲！　露面曬「微笑自拍」
快揪朋友！姓名跟「這4字」同音　免費喝手搖飲
快訊／台北確診足跡曝！　市府急發582封細胞簡訊
德捐2700枚「過期飛彈」　美老闆宣布：送烏100萬發子彈
騎士「紅線臨停」收罰單氣炸！網友全挺：檢舉人啥心態
快訊／台南+2！旅行團親友遭傳染　超低Ct值曝
「群星燦笑合照」送明金成被罵！　六月怒回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

烏克蘭6萬晚住宿2天內搶光　房東見「不入住原因」被暖哭：是英雄

日本學者：中國看俄烏戰事　應不會急著犯台

德捐2700枚「過期飛彈」　美國老闆霸氣送100萬發子彈給烏克蘭

低價買俄石油被酸「聞起來有無血腥味？」　殼牌捐利潤助烏國人民

澤倫斯基號召全球組「國際傭兵團」　美國已3000人響應！

單日擊落9戰機！烏克蘭頑強抵抗俄軍空襲　「曝現場畫面」狂曬戰果

波蘭車站「整排娃娃車」供烏克蘭媽媽使用　催淚一幕感動10萬人

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

日本藝術家「徒手磨出生雞蛋」　 超神木雕技巧創造水潤透明感

五堅情台上亂Cue粉絲：你們年紀不小欸XD　簽唱會爆滿...婁峻碩感慨「以前只簽6個人」

烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

烏克蘭6萬晚住宿2天內搶光　房東見「不入住原因」被暖哭：是英雄

日本學者：中國看俄烏戰事　應不會急著犯台

德捐2700枚「過期飛彈」　美國老闆霸氣送100萬發子彈給烏克蘭

低價買俄石油被酸「聞起來有無血腥味？」　殼牌捐利潤助烏國人民

澤倫斯基號召全球組「國際傭兵團」　美國已3000人響應！

單日擊落9戰機！烏克蘭頑強抵抗俄軍空襲　「曝現場畫面」狂曬戰果

波蘭車站「整排娃娃車」供烏克蘭媽媽使用　催淚一幕感動10萬人

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

做事情總是「三分鐘熱度」？試試4個小方法學會持之以恆

調皮貓抓橡皮筋反被纏住「舉手投降」　網笑：在搭公車？

立法院常設委員會7日召委選舉　民進黨團尋求合作「坐8望10」

謝忻裸照外流首發聲！　大方露面曬「微笑自拍」正能量舉動網推爆

烏克蘭坦克工廠被轟成廢墟　俄軍導彈火箭彈炸民宅1死2傷

JT中野無限放閃　為了睡同一間趕走隊友...遲到一次扣2%薪水

烏克蘭6萬晚住宿2天內搶光　房東見「不入住原因」被暖哭：是英雄

謠言指自己是休息室炸彈　汀威迪：讓我很受傷

受夠豪門婚姻！　本土劇女星「跪地撿協議書」丈夫斜眼狠瞪

曾遭丟棄美容院！　小白犬最愛和爸擠沙發「享受被壓扁」甜蜜入睡

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

國際熱門新聞

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

擊落俄軍直升機！　烏軍公布影片

男女浮潛遭「遊艇螺旋槳」絞碎慘死

即／俄再次開火　宣布恢復進攻行動　

俄國態度「明顯變了」！烏代表：制裁+頑強抵抗奏效

斷水斷電無法收屍！俄軍炮擊馬力波人道走廊

快訊／烏克蘭談判官員被槍殺！　官方曝真相

募兵站塞爆！烏克蘭人「排隊等參戰」

普丁：任何國家設烏禁飛區　莫斯科視為參戰

德國援烏飛彈爆過期　庫存35年是前蘇聯武器

更多熱門

相關新聞

400床僅2間廁所⋯慈濟啟動援助烏克蘭難民

400床僅2間廁所⋯慈濟啟動援助烏克蘭難民

慈濟透過歐洲國家慈濟人正式啟動援助烏克蘭難民，5日在波蘭波茲南近郊政府提供的地點，進行救援物資發放，包括食物、牙膏牙刷、衛生紙等民生用品。另依據志工回傳情況得知，許多收容中心約400張軍床卻只有2間廁所，也沒有地方擺放物品，因此許多波蘭人自發開放自己的家，收容烏克蘭人，人道精神讓人感動。

領航猿球迷挺烏克蘭　塞瑟夫揪甘心

領航猿球迷挺烏克蘭　塞瑟夫揪甘心

烏克蘭單日擊落9俄軍戰機！現場畫面曝光

烏克蘭單日擊落9俄軍戰機！現場畫面曝光

現代集團缺零件關閉俄羅斯工廠

現代集團缺零件關閉俄羅斯工廠

波蘭這一幕太感人　「整排娃娃車」留給烏國媽媽

波蘭這一幕太感人　「整排娃娃車」留給烏國媽媽

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄國際傭兵團

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

4人姓名同音「這4字」免費喝手搖飲

男星目睹女友激吻「龍的傳人」還帶回家！

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面