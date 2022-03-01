不用急！等待是值得的　晚婚也會得到幸福TOP3星座

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隨著年紀越來越大，看著身旁朋友陸續結婚生子，自己卻還是孤單一人，覺得幸福好像離你很遠嗎？《科技紫微網》整理出「晚婚也會得到幸福」TOP3星座，快來看看自己有沒有上榜！

▲來看看自己是不是晚婚也會得到幸福。（圖／取自pakutaso）



獅子座

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談戀愛總是轟轟烈烈的獅子座，都會有幾段刻骨銘心的愛情，年輕的他們總是愛得太過用力，導致失敗收場時，不僅會狠狠傷到對方，自己也會受盡折磨，而隨著年紀越來越大，他們才開始明白，原來感情不一定要轟轟烈烈，細水長流也是很美的，年長的獅子會收起他們的驕傲和鋒芒，變得更加溫柔貼心，和另一半長長久久。

摩羯座

面對感情比較不懂得表達自我的摩羯座，在年輕時常常因為顧慮太多，而錯過對的告白時機，甚至是擦身而過對的人，不過，隨著年紀增長，摩羯座有了一定的經濟能力之後，他們對自己有自信許多，對感情也多了勇氣和底氣，遇到喜歡的對象時，也會化被動為主動，勇敢追求愛情，也因為得來不意，所以他們會更加珍惜。

水瓶座

思考不同於常人的水瓶座，他們很渴望找到soulmate，但要找到跟他們同頻率的人實在不容易，因此年輕時交往的對象總是來來去去，無法穩定下來，但也因為經過歲月的洗禮，他們漸漸知道自己想要的是什麼，瞭解什麼樣的對象是適合自己的，因此他們找到後會努力經營，用尊重和理解來維持感情，所以不用急，晚婚也會得到幸福。