不再心動？12星座出現3個「反常舉動」代表不愛了

▲12星座不再對你心動的3個反常舉動。（圖／取自免費圖庫xframe）

生活中心／綜合報導

情侶在一起時間久了，雖然不再像剛談戀愛時充滿激情，卻慢慢形成彼此才有的默契，據《星座好朋友》網站分析，兩人感情漸漸平淡，究竟是不愛了，還是已經習慣？如果12星座出現以下反常舉動，可得多加注意了！

1、不積極想見到你

代表星座：牡羊、獅子、射手、水瓶、雙魚

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊、射手、雙魚喜歡你就會想要見到你，對他們而言，只有真實的你出現在眼前，才會有真的在談戀愛的感覺，就算真的很忙，也會擠出時間見一面，如果他很久都不積極想見你，大概就是對你不再心動。

獅子、水瓶談戀愛的時候就會比較黏人，一旦不愛了，就自己做自己的事，所以當他一點都不積極見到你，反而把時間都花在自己身上，很明顯的就是對你不再心動了。

2、回應特別冷淡

代表星座：雙子、天秤、天蠍、魔羯

雙子、天秤喜歡你的時候多半是花言巧語，他們會製造很多浪漫，也會很熱情的回應你，當他們的感情淡了，自然就會冷淡不少，從他們的反應就可以很明顯感受到。

天蠍、魔羯本來就只會對親近的人比較溫柔，當他們對你像對一般人一樣冷淡，那就說明你的地位跟普通人一模一樣，他對你沒有心動的感覺，也沒有像以前一樣愛你。

3、沒有關心和體貼

代表星座：金牛、巨蟹、處女

金牛、巨蟹、處女在愛情裡都是照顧者，他們會把自己的愛表現在對你的照顧上，想把自己全部的溫柔和體貼都給你，當他們對你沒有關心、體貼，就代表你在他心裡已經沒這麼重要，他們體貼和關心也可能不是你的了。