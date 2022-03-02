弟打工存錢「大一有車開」！卻遭女友狠甩：沒帶我吃大餐　姊傻眼

▲姊姊對於弟弟被甩的理由是「沒吃大餐」，感到傻眼。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

分手理由百百種，什麼樣的說法讓人覺得最瞎呢？有位網友在《爆怨公社》表示，自己的弟弟打工存錢，大一就有車開，沒想到還是被女友狠甩，原因竟是「沒吃大餐」，讓身為姊姊的她相當傻眼。

原PO表示，弟弟從高二就開始打工賺錢，「補習班、保險和大老闆的助理都做過」，大學後靠自己打工存的錢買了一台二手車代步，雖然家裡還是有幫忙付一點車子頭期款，但因為弟弟都自己付房租、生活費，「所以他生活上會比較節省一點，畢竟一切開銷都自己負責」。

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但讓原PO傻眼的是，很努力賺錢，也懂得存錢的弟弟卻遭到女友狠甩，而原因竟是，「弟弟不能帶她吃大餐，她很委屈要分手」，原PO說道，弟弟的前女友是吃、穿、房租和學費都由父母負擔的類型，生活費花的也都是父母的錢，讓原PO替弟弟不平，「是在哈囉？我弟也不是每次都不大餐，是要平衡生活開銷」。

原PO替弟弟解釋，「偶爾吃大餐他當然可以，但女方就是要餐餐都吃好料」，也表示女方有許多小公主行徑，很明顯就是被父母寵壞了。貼文一出，網友們反應兩極，「這是公主」，「台女不意外」，「這種就趕快分手不用難過」，但也有網友認為，「女生就找到更好的當然要分手，想要餐餐大餐的高品質上流社會生活，也沒啥不對」，「生活水平不同啊！找適合的就好」，「男方自己肯吃苦很棒沒錯，但女方不肯一起吃苦，也不能勉強吧」。