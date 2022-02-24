渣男人人愛？他列出「台女SOP」：被甩還哭著求復合　引網共鳴

▲原PO對於身邊「愛上渣男，還死不放手」的女性友人，感到相當傻眼（示意圖／記者黃克翔攝）

記者謝欣辰／綜合報導

在感情世界中，女生常表示「不希望遇到渣男」。但有位網友在《匿名公社》分享，雖然女生常講「渣男退散」，但身邊就有「愛上渣男，還死不放手」的女性友人，讓他傻眼「渣男就是讚？」

原PO一開頭就直呼，「我真的認為女人是一個謎」，並表示自己有位女性朋友，跟男友在一起很久，但在交往期間「男方已約砲無數次」，女方雖然也很難過，「但也原諒了無數次」，原PO不解，每次若遇到一樣的事情，女方的SOP就會如下，「找朋友→哭訴→辱罵渣男喊分手→去提分手→最後又原諒」。

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原PO不禁好奇，「到底是多愛渣男？」接著說道，那位渣男之後變本加厲，這次直接公開跟小三放閃，被原PO的女性友人發現後，男方終於主動提分手，「結果我朋友竟然還在挽回那位渣男！」讓原PO相當傻眼，忍不住去跟小三說實情，「沒想到我卻被我那位女性友人、渣男和小三接連封鎖」，令原PO崩潰問道，「是我觀念不正常嗎？一男二后比較正常嗎？」

貼文一出，網友們紛紛同感，「我身邊也一堆愛上渣男不肯放手的」，「我朋友也這樣，到最後我都懶得安慰」，「有的人愛跟垃圾在一起，你幹嘛阻止」，「有些女生就是愛渣男，又愛抱怨又不放手，遇到這種別管比較好，讓她自生自滅」，「愛到卡慘死」，「刷新我三觀」。