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看起來有C！恩愛完被分手「說我太騙」A杯妹哭了：現在都有墊啊

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲男友覺得原PO「胸墊太厚太騙」提出分手。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的分手理由讓網友吵翻了！一位女網友日前在《Dcard》的女孩板上匿名發文，說男友與她恩愛完，隔天突然提分手，理由則是無法接受她「穿衣服看起來像C（罩杯），其實只有A（罩杯）」，還說她胸墊太厚，根本是騙人，讓原PO很難過，「現在的內衣都有墊啊！我又不是故意買厚墊的。」話題引發議論。

這位女網友以「跟男友做完就被提分手」為題發文，說男友到她住處過夜，兩人有進一步的親密關係，本來她還以為一切都很順遂，沒想到隔天男生突然跟她提分手，「他說我穿衣服看起來像C，其實只有A，說我胸墊太厚太騙，他沒辦法接受。」

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這讓原PO覺得委屈又崩潰，「呃……現在的內衣都有墊啊！我又不是故意買厚墊的，他聽了我的解釋還是硬要分手，我覺得好難過……」貼文一出，許多人忍不住怒批，「妳遇到垃圾了。幸好有分手（拍拍妳」、「這種的還好分手了」、「這是被騙了吧」、「有夠膚淺的爛理由，妳也跟他說『抱歉你的小GG我也無法接受』。」

▲▼內衣,女友。（示意圖／pixabay）

▲原PO說自己買的內衣本身都有加厚墊，不禁覺得委屈又難過。（示意圖／Pixabay）

其中，一位女網友回覆，「他是垃圾。不過真的也有很多薄墊的內衣」，意外引發熱論，就有人也表示，「我也是小胸一族，但真心從沒覺得都是厚墊過，光薄墊的選項就多到選不完了」、「實際上明明是有選擇性的，所以看到這種把自己講得很委屈、好像是被迫選厚墊款的藉口很不苟同」、「為什麼大家都覺得這樣就是很爛？明明是A卻包裝成C，也是欺騙的一種了吧？」

有網友則認為，「我是覺得自己開心就好，而且原PO會這樣跟男友說，應該只是因為，男友在針對厚墊這件事說話，她想挽回才這樣說，不是單純覺得自己買厚墊很委屈」、「買厚墊不是錯，就像化妝、整形也都不是錯，只是如果前後差異大的話，那真的最好事先就要跟另一半坦承」、「是要騙什麼啊？穿內衣是為了穿給別人看的嗎？自己想穿什麼內衣還要別人管嗎？」

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