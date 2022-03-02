逼赴摩鐵囚前女友11小時！男大生求「不要分手」　衝動下場出爐

▲男大生為了求復合，脅迫前女友到摩鐵並軟禁長達11小時。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者蔡怡萍／嘉義報導

就讀嘉義某大學的22歲黃姓男大生，因不甘與謝姓女友分手，竟在學校女宿舍的超商堵人，把手機搶走阻擋求救後威脅「跟我一起離開，不然摔爛妳的手機」、「就算妳進去女宿，我還是會把妳抓出來」，迫使謝女跟他到汽車旅館，軟禁謝女並多次要求復合，直到11個小時後才得以趁隙拿回手機向姊姊求救報案。黃姓男大生被嘉義地院依妨害自由，處有期徒刑7個月，緩刑4年。

黃姓男大生由於不願意跟同校謝姓女友分手，2021年12月7日中午埋伏在女生宿舍的超商旁想要求和，謝女看到他連忙拿出手機尋求救援，但黃男迅速搶過手機，並恐嚇「就算妳進去女宿，我還是會把妳抓出來」、「跟我一起離開，不然摔爛妳的手機」，謝女迫於害怕同意跟男子搭計程車前往一間速食店。而謝女再度拿出手機想偷偷求救時，又被黃男發現搶走，隨後脅迫女子一起到隔壁的汽車旅館。

黃男在房間內持續要求謝女繼續與他交往，謝女拒絕後，竟把女子口鼻摀住，並把人壓在床上禁止她離開，黃男就這樣把人囚禁在房間內達11個小時。到了晚間，謝女趁男子鬆懈之際，拿回手機傳訊息向姐姐求救，並報警來將人救出。

黃男被告後坦承犯罪，並當庭向謝女道歉，嘉義地院認為以威脅、限制行動等手段，造成被害人恐懼害怕，手段非輕，判妨害自由處7個月徒刑；但審酌男子年僅22歲，正就讀大學仍在學習吸收知識，因情緒控管不佳、思慮不周犯下此行，顯對尊重他人與他人溝通上仍有不足，併予宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並應受法治教育6場，禁止對謝女為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。