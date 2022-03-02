4名烏克蘭台灣留學生明抵台　教長曝光協助管道與方式

▲潘文忠指將協助從烏克蘭返回台灣的台生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，政府緊急撤離台灣僑胞與留學生，原先烏克蘭有12名台灣留學生，教育部長潘文忠今（2日）表示，已有3名學生返台居家檢疫當中，4名預計明天返抵台灣，除了幫忙檢疫與住宿安排，若學生要在台灣就讀，可透過申請程序向學校審核後安排，若只是短期性在校附讀修讀學分，也會根據學生需要提供協助，教育部將跟各大學協調，盡最大力量協助這些學生。

俄羅斯總統普丁在上月24日下令對烏克蘭採取特別軍事行動，隨後入侵烏克蘭，原先烏克蘭有12名台灣留學生，也陸續展開撤離，根據教育部統計，除3名已經返台，還有6名學生在上月26日搭乘第1批撤僑巴士抵達波蘭。

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教育部指出，6名抵達波蘭的台生，2名目前暫留波蘭，4名預計明天返回台灣，原先還有還有3名在烏克蘭學生，昨天其中1名已抵斯洛伐克避難，另外1名在烏東及1名在烏南台生，正前往搭乘第2批撤僑巴士，駐外單位目前都與學生保持聯繫。

面對從烏克蘭返回台灣的台生檢疫與後續求學問題，潘文忠今天在部務會報前接受媒體訪問時表示，在檢疫與住宿安排上，會全力給予協助，未來若要留在台灣就學，將透過過去因為反送中事件而從香港返台的台生模式，會透過申請程序，由學校審核後安排，若只是短期性在校附讀修讀學分，會根據學生需要提供協助，返台學生，教育部會跟各大學協調，最大力量協助。