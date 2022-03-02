　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

烏俄首輪談判破局　他預言普丁將加大力度：屆時和平才會到來

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

記者杜冠霖／綜合報導

烏俄戰爭進入第7天，戰況持續膠著，儘管日前雙方曾坐上談判桌，最後還是協調破局，對此，前國民黨立委邱毅表示，澤連斯基想用一輪又一輪談判拖死俄羅斯，但普丁一定知道戰爭已拖不得，正在加大戰爭的力度，拿下基輔指日可待，「屆時澤連斯基對談判的態度就不一樣了，俄烏停戰休兵的和平結果才會到來。」

烏俄雙方經歷近6個小時的漫長協商，還是未取得突破性成果。俄方除了對克里米亞提出主權要求外，依舊堅持烏克蘭的「中立化」與「去軍事化」；而烏克蘭除要求俄方立即停火外，更要俄軍全數撤出烏克蘭，包括克里米亞與頓巴斯地區。

邱毅指出，普丁的條件很合理，澤連斯基若接受，就可換來俄羅斯停戰、撤軍，給烏克蘭帶來和平。但是澤連斯基拒絕了，他憑仗著什麼？由於俄羅斯現在只攻擊東、北、南三路，第聶伯河以西的部分並沒有進行封鎖，因此美國及歐洲的戰略物資援助大量由烏西湧入，現在靠近波蘭邊境的利沃夫已成為新的行政中心。

邱毅分析，在俄羅斯方面，因為一波又一波經濟金融制裁，已引發盧布貶值超過三成，民眾排隊擠提、大量搶購物資，資金外流嚴重，惡性通膨再起，經濟金融的壓力越來越大，社會上已出現「反戰」的呼聲，因此俄烏戰爭拖下去對俄羅斯不利。澤連斯基就是抓住這點，所以想用一輪又一輪談判拖死俄羅斯。

邱毅表示，普丁一定知道戰爭已拖不得，所以正在加大戰爭的力度。現在只要北方打下哈爾科夫，南方打下馬里烏波爾，南北會師便可合圍東面的烏軍主力部隊，若打垮烏東十個旅的烏軍主力，拿下基輔便指日可待，「屆時，澤連斯基對談判的態度就不一樣了，俄烏停戰休兵的和平結果才會到來。」

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
獨／恐怖小三嚴重傷勢曝！　喃喃自語喊他名字
39億燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」在烏遭大火吞噬
俄直升機突闖日本領空！　網見「1關鍵」狂抖：超挑釁
快訊／烏克蘭南部大城陷落！　俄國防部：已完全控制赫爾松
獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫護正宮淪刀下魂
獨／滿臉血！台中4幼童驚爆遭繼父凌虐毆打
俄軍手持機關槍！烏克蘭人「肉身阻擋」軍車畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考試院長黃榮村響應捐一月所得　「棉薄之力」助烏克蘭戰爭早日平息

快訊／黃偉哲挺過「線民」疑雲　民進黨提名連任台南市長

不只士北區！北市人口將跌破250萬　松山信義議員席次「恐少1席」

烏俄首輪談判破局　他預言普丁將加大力度：屆時和平才會到來

助烏克蘭！國民黨主管捐1個月薪水　朱立倫：交流取代交惡

拜登訪團晚間會晤朱立倫　蘇貞昌：有國民黨立委說美國不會幫烏克蘭

快檢查！熊好券500萬筆交易出爐　11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

蘇貞昌接見拜登特使團「點名中國」　團結讓侵略者不敢輕舉妄動

快訊／外交部公布賑濟烏克蘭專戶　今起接受捐款、線上刷卡也可以

拜登五人團來訪為哪樁？　沈富雄曝關鍵：台灣還不能大聲嚷嚷

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

考試院長黃榮村響應捐一月所得　「棉薄之力」助烏克蘭戰爭早日平息

快訊／黃偉哲挺過「線民」疑雲　民進黨提名連任台南市長

不只士北區！北市人口將跌破250萬　松山信義議員席次「恐少1席」

烏俄首輪談判破局　他預言普丁將加大力度：屆時和平才會到來

助烏克蘭！國民黨主管捐1個月薪水　朱立倫：交流取代交惡

拜登訪團晚間會晤朱立倫　蘇貞昌：有國民黨立委說美國不會幫烏克蘭

快檢查！熊好券500萬筆交易出爐　11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

蘇貞昌接見拜登特使團「點名中國」　團結讓侵略者不敢輕舉妄動

快訊／外交部公布賑濟烏克蘭專戶　今起接受捐款、線上刷卡也可以

拜登五人團來訪為哪樁？　沈富雄曝關鍵：台灣還不能大聲嚷嚷

爆乳鋼琴師YouTuber挑戰最少布料！　側躺洩「黑色三角洲」網暴動

三接外推案環評大會審議過關　中油：落實與環境共榮承諾

港激增55353例確診「117人死亡」　美國對港旅遊警示升至最高

跟辣女友是開放關係！鳳梨私訊被灌爆「遭轟不尊重女性」罕回感情狀況

海底撈小遊戲「逆天49題」難度炸裂！網友這題全認輸：明明有看過

2022綠色生活悠遊節3／5登場　來桃園輕旅行有機會抽大獎

中國繼續購買俄天然氣？　汪文斌：中俄雙方繼續正常貿易合作

獨／恐怖小三嚴重傷勢曝！攻讀大學難續情緣　清醒後直喊他名字

首場自辦熱身賽樂天完封富邦　先發投手莊昕諺成亮點

考試院長黃榮村響應捐一月所得　「棉薄之力」助烏克蘭戰爭早日平息

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

政治熱門新聞

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

快訊／史上最硬14天教召課表曝光　每天日夜操滿10小時

2039年役男剩5.6萬　恢復徵兵制

ET民調／2024總統「三腳督」賴清德37.2%領先侯友宜　郭台銘支持度曝

11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

快訊／蔡英文、賴清德、蘇貞昌捐1個月所得 　援助烏克蘭捐款專戶

LIVE／1.5萬後備軍人注意！14天新制教召啟動　操課細節看這裡

ET民調／十大政治領袖！賴清德奪冠超車侯友宜　陳時中⑦、蔣萬安⑨

國民黨糗了？聲援烏克蘭「國旗色顛倒」　他嗆：心不甘情不願？

台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌譏：要替中國執行？

更多熱門

相關新聞

一張圖看俄羅斯民眾有多苦！　存款、薪水被俄烏戰波及

一張圖看俄羅斯民眾有多苦！　存款、薪水被俄烏戰波及

俄羅斯因總統普丁下令攻打烏克蘭之後，戰火從戰場延伸到金融市場，引爆「全面擠兌潮」，莫斯科和歐洲各地的俄羅斯銀行周遭都湧現排隊人潮，提領大量的現金儲蓄，顯見在這場戰役裡面，最辛苦的莫過於是市井小民，目前戰爭還沒結束，但不論是無形或有形之間，都已為全國人民帶來衝擊。

俄軍持機關槍　烏克蘭人肉身擋軍車

俄軍持機關槍　烏克蘭人肉身擋軍車

4名烏克蘭台灣留學生明抵台

4名烏克蘭台灣留學生明抵台

助烏克蘭！國民黨主管捐1個月薪水　朱立倫：交流取代交惡

助烏克蘭！國民黨主管捐1個月薪水　朱立倫：交流取代交惡

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯邱毅邱毅

讀者迴響

熱門新聞

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面