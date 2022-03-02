烏俄首輪談判破局　他預言普丁將加大力度：屆時和平才會到來

▲俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）



記者杜冠霖／綜合報導

烏俄戰爭進入第7天，戰況持續膠著，儘管日前雙方曾坐上談判桌，最後還是協調破局，對此，前國民黨立委邱毅表示，澤連斯基想用一輪又一輪談判拖死俄羅斯，但普丁一定知道戰爭已拖不得，正在加大戰爭的力度，拿下基輔指日可待，「屆時澤連斯基對談判的態度就不一樣了，俄烏停戰休兵的和平結果才會到來。」

烏俄雙方經歷近6個小時的漫長協商，還是未取得突破性成果。俄方除了對克里米亞提出主權要求外，依舊堅持烏克蘭的「中立化」與「去軍事化」；而烏克蘭除要求俄方立即停火外，更要俄軍全數撤出烏克蘭，包括克里米亞與頓巴斯地區。

邱毅指出，普丁的條件很合理，澤連斯基若接受，就可換來俄羅斯停戰、撤軍，給烏克蘭帶來和平。但是澤連斯基拒絕了，他憑仗著什麼？由於俄羅斯現在只攻擊東、北、南三路，第聶伯河以西的部分並沒有進行封鎖，因此美國及歐洲的戰略物資援助大量由烏西湧入，現在靠近波蘭邊境的利沃夫已成為新的行政中心。

邱毅分析，在俄羅斯方面，因為一波又一波經濟金融制裁，已引發盧布貶值超過三成，民眾排隊擠提、大量搶購物資，資金外流嚴重，惡性通膨再起，經濟金融的壓力越來越大，社會上已出現「反戰」的呼聲，因此俄烏戰爭拖下去對俄羅斯不利。澤連斯基就是抓住這點，所以想用一輪又一輪談判拖死俄羅斯。

邱毅表示，普丁一定知道戰爭已拖不得，所以正在加大戰爭的力度。現在只要北方打下哈爾科夫，南方打下馬里烏波爾，南北會師便可合圍東面的烏軍主力部隊，若打垮烏東十個旅的烏軍主力，拿下基輔便指日可待，「屆時，澤連斯基對談判的態度就不一樣了，俄烏停戰休兵的和平結果才會到來。」