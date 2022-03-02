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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助烏克蘭！國民黨主管捐1個月薪水　朱立倫：交流取代交惡

▲▼朱立倫就任國民黨主席交接典禮，馬英九、江啟臣出席交接典禮。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

烏俄駁火愈演愈烈，國民黨主席朱立倫今（2日）在中常會表示，國民黨婦女部昨（1日）在平溪為烏克蘭民眾祈福放天燈，黨中央也對戰火中受到傷亡的烏克蘭民眾提供具體行動，一級黨務主管捐出一個月所得，支持烏克蘭醫療所用，歡迎黨員踴躍捐輸，透過紅十字會提供烏國資源。

朱立倫表示，烏克蘭陷入了戰火，多少的民眾、多少的軍人因此而喪失生命、受到了傷害，國民黨堅定的立場，從第一天發生戰事的時候，我們就已經發表聲明，譴責俄羅斯的侵略，我們也聲援烏克蘭，國民黨的立場就是希望和平，不希望戰爭，我們要和平、反戰爭，這是我們堅定的立場。

朱立倫說，婦女部昨天也在平溪，為烏克蘭克的民眾祈福、放天燈，同時我們認為對於在戰火當中受到傷亡的烏克蘭的民眾，我們應該要提供一些具體的行動，所以國民黨的一級黨務主管會捐出一個月所得，來支持烏克蘭的醫療所用，其他的黨員同志，也歡迎踴躍捐助，我們會透過國際紅十字會，對於烏克蘭地區民眾的醫療所需，做最快的支援。

朱立倫強調，這場戰爭的爆發，讓大家看到和平的可貴，也見證到戰爭的殘酷，我們一再強調和平的重要，我們也一再強調希望用對話代替對抗、用交流取代交惡，唯有對話代替對抗、交流取代交惡，才有可能讓區域的和平、世界的和平能夠穩定下來，面對全世界這樣子的一個局面，我們更要堅定、要自立自強，同時要有堅定的國家安全、自主的國防安全。

對於我們國家安全、自主國防，國民黨立場一向非常的堅定，朱立倫說，對於兵役法跟後備軍人條例的修正，我們已經提出來相關作為最優先法案最重要的訴求。因為我們相信要捍衛中華民國，必須要有一個完整的兵役跟後備軍人的制度，同時也要多給軍人、多給後備軍人更多的支持。

最後，朱立倫說，國民黨的主張就是捍衛中華民國、就是堅持民主自由、就是保衛國家安全，維護區域的和平、兩岸的和平，這是我們堅定的立場。

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