買到490元UNIQLO褲子「她識破標價秘密」　內行曝2招：超省

▲過去網友討論，「平價服飾過一陣子就會降價，是公開的秘密！」（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

UNIQLO衣著價格佛心，深受小資族、學生族青睞。一名女網友幸運買到490元褲子，不過她眼尖發現，吊牌價格被貼上兩層紅色標籤，分別撕開後，原來該款褲子原價是990元，第一次特價降為590元，而原PO所買的是第二次特價。過去就有內行分享，若不想買貴，「可以下載App，加入收藏之後，有特價都會告訴你！」

一名女網友在抖音（Tiktok）分享影片，她日前買了一件UNIQLO的咖啡色褲子，上頭貼著紅標490元，卻發現下面還有「標價秘密」。她好奇撕開後，出現590元的標價，接著又再撕開一層，原來當初售價為990元。

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影片曝光後，底下網友哭笑不得直呼，「在日本這很正常，但在我下班回家之前，我總是在打折的食物中尋找便宜的東西」、「3年後價格不變，相信我」、「打折結束後又貴了」。

▲褲子原價990元，降價兩次後，原PO以490元購入 。（圖／翻攝抖音帳號hiennhi96）



無獨有偶，本站報導《買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」 內行揭2招：不怕買貴》，一名男網友在Dcard抱怨，心動買下UNIQLO一款聯名外套，當時價格折扣1000元，讓他以為賺到了，豈料再隔兩周去逛門市，這次價格又降1000元，讓他嚥不下這口氣「第一次被摳那麼多錢，算是一個慘痛的經驗吧。」

對此，內行2招建議，若不急著買，可等新檔期價格；或是下載App會有特價通知，「我幫男友買還在七天鑑賞期，當機立斷退貨，之前也是被陰過好幾次，建議等當期特價最後一天下單，這樣下一個檔期更優惠的時候就可以退貨重買」、「UQ每年12月都會特價，聽過有個說法是翻一下價錢牌子的背面，會有下一檔的價錢」、「可先上網查那件出多久，如果剛出那肯定不會特價到哪去，等到過陣子（幾星期或是幾個月後），一定會降價非常多，尤其是+J這種聯名系列，幾千多塊根本沒幾個人買得下去，等到都沒人買之後就是UQ開始大降價的時候，UQ的原價通常不太準，他都會先訂個不合理的超高價錢，方便之後階段性降價」、「可以下載App，加入收藏之後，有特價都會告訴你，而且我發現網路跟實體是同時特價的」。