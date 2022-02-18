網購激省抗漲滿額送買菜金　逆勢推三層衛生紙不漲反降

▲熊媽媽買菜網集結民生用品成立激省抗漲專區。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

年後漲價消息頻傳，買衛生紙、雞蛋都變貴了，網購平台順勢推出激省抗漲專區，集結民生用品便宜賣，滿千再送100元買菜金，讓荷包多省一點；另外，也有網購業者出清特賣，同時推自有品牌三層衛生紙新包裝，喊出不漲反降每包省30%。

東森購物旗下熊媽媽買菜網成立激省抗漲專區，集結多款品牌衛生紙，包括準備調漲的五月花、得意，以及油、米、洗衣精等民生必需品，其中更有超殺的9元雞蛋，「愛蛋族」洗選蛋一盒10入原要價75元，現在只要10元有找，但每天僅限量100盒，要搶要快，除祭出特惠低價，一站全買齊相當便利之外，下單滿千元再送100元買菜金，讓荷包再省一些。

生活市集於2/21～2/28推出「月底省薪節」，祭出滿百送百、限時搶超殺神券等活動，其中，針對近期漲價話題最熱的衛生紙，趁勢主打自有品牌夯吉衛生紙每包最低6.1元，近日再推出櫻花新包裝，為三層蓬厚抽取式衛生紙，每包不到11元，較市面上三層抽取式衛生紙平均省下30%價格，不漲反降。

此外，還設立「服飾清倉特賣」及「冬季出清特殺」兩大激省會場，以及福利品出清特賣專區，網羅即期食品、日用清潔、美妝及服飾、寢具等福利品，部分商品為全新出清或僅包裝細微瑕疵，最低下殺5折起，指定會場消費再享3%生活幣，最高還能抽100%回饋。

▲網購業者逆勢推自有品牌三層衛生紙。（圖／生活市集提供）

博客來不只賣書，也賣各式生活用品，在這波漲聲中，站上衛生紙近一週買氣成長3倍，觀察近期熱銷TOP3，以五月花、舒潔、倍潔雅等品牌最受歡迎。針對衛生紙、紙尿褲、衛生棉、濕紙巾等生活紙品，推出「衛生紙箱購專區」抗漲活動，即日起至2/28止，下單送100元單品折價券。

▲在日用暢銷榜中，衛生紙買氣居高不下。（圖／翻攝自博客來）