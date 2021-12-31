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買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招：不怕買貴　

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友討論，「平價服飾過一陣子就會降價，是公開的秘密！」不過有男網友抱怨，心動買下UNIQLO一款聯名外套，當時價格折扣1000元，讓他以為賺到了，豈料再隔兩周去逛門市，這次價格又降1000元，讓他嚥不下這口氣「第一次被摳那麼多錢，算是一個慘痛的經驗吧。」

UNIQLO（示意圖／記者張妤瑄攝）

▲外套短短兩周再降1000元，讓原PO不甘心。（示意圖／記者張妤瑄攝）

一名男網友在Dcard透露，前兩週去逛平價服飾店UNIQLO時，看中一件「+J」聯名款外套，恰巧有活動折扣1000元，「覺得很值得也划算，就豁出去花了3000多元買了。」怎料原PO近日再去光顧時，發現同款外套持續特價，一看標價後莫名火了。

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原PO氣得抱怨，「令我懊悔又氣憤的是，竟然降價2000元，我整個傻爆眼，才短短不到一個月的時間，又便宜那麼多。」原PO也坦言，知道UNIQLO每周都會有品項特價，或出清超低價，「但在還沒換季也沒隔多久的情況下，狂降2000那麼多，只能說心痛。」

更無奈的是，原PO早已剪掉「+J」外套吊牌，收據也丟了，讓他欲哭無淚討拍，「只能說有一種被商業行銷手法欺騙的感覺，在UNIQLO買衣服這麼久，第一次被摳那麼多錢，算是一個慘痛的經驗吧。」

▲▼ 。（圖／翻攝UNIQLO官網）

▲最貴一件外套原價8990元 。（圖／翻攝UNIQLO官網）

▲UNIQLO J開賣人潮。（圖／記者王則絲攝）

▲「+J」開賣時，有民眾排隊搶購。（圖／記者王則絲攝）

文章曝光後，底下網友幫QQ安慰，「早買早享受嘛」、「他們有時候可能就會做降價的空間，只是不知何時，有時候上回買了，等下次去了，歐買尬的降價了，只能運氣運氣」、「比較晚買比較便宜沒錯，但架上都沒有我要的尺寸，再便宜也沒用，早買早享受，還能買到你要的尺寸」。

一票苦主也分享，「我之前買一件羽絨外套本來1990原價購入，隔天立馬特價990」、「有一次買一個990，後來變190，整個人生走馬燈」、「我跟你買同價格3990也是剪牌了，說真的啦，很在意這點就不要買UNIQLO不然你每天懊惱就飽了，剪牌了表示你有穿，那就當早買早享受啊」、「我一樣的襯衫由$990，買到$690，再買到$590，現在已經掉到$390啦～沒關係就這樣包色啦」。

對此，內行2招建議，若不急著買，可等新檔期價格；或是下載App會有特價通知，「我幫男友買還在七天鑑賞期，當機立斷退貨，之前也是被陰過好幾次，建議等當期特價最後一天下單，這樣下一個檔期更優惠的時候就可以退貨重買」、「UQ每年12月都會特價，聽過有個說法是翻一下價錢牌子的背面，會有下一檔的價錢」「可先上網查那件出多久，如果剛出那肯定不會特價到哪去，等到過陣子（幾星期或是幾個月後），一定會降價非常多，尤其是+J這種聯名系列，幾千多塊根本沒幾個人買得下去，等到都沒人買之後就是UQ開始大降價的時候，UQ的原價通常不太準，他都會先訂個不合理的超高價錢，方便之後階段性降價」、「可以下載App，加入收藏之後，有特價都會告訴你，而且我發現網路跟實體是同時特價的」。

據悉，「+J」聯名款系列衣著，是睽違9年後，UNIQLO再與傳奇設計大師Jil Sander合作，查看官網資訊，男裝部分有POLO衫、西裝外套、羽絨外套等，原價從1990元到8990元不等，以羊毛混紡徹斯特大衣來說，原價8990元，目前下殺至5990元。

▼網友建議可載App，有特價會通知。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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關鍵字：

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