網友最推6大省錢撇步救荷包　更快省到第一桶金

▲除了薪水以外萬物皆漲，想讓荷包多省下一些錢，適當的控制開銷有助於儲蓄。（示意圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

什麼都漲，就是薪水不漲，一張千元大鈔買沒幾樣東西，不知不覺就花光了，通貨膨漲帶來的壓力讓民眾叫苦連天，網路上就出現各種省錢分享文，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近三個月來「省錢」話題的網路聲量表現，整理出6大省錢撇步特別受到網友熱議，養成這些習慣可以更快省到第一桶金。

各大賣場與商店不定時有好康優惠，根據《OpView社群口碑資料庫》網路聲量排行分析，「折扣與促銷」是最多人大推的省錢方法，相關討論備受關注，而特價活動被認為是不可錯過的黃金機會，就有網友說「看到有特價的東西可以先買回去放著」、「錯過了就沒有了」，表示除了可以用最低價購入所需商品，有時候附送的活動贈品也能幫補日用品消耗，減少開銷。

▲受到網友關注的6大省錢撇步。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

其次是建議從「交通費」和「伙食費」等日常開銷著手，網友稱每天所累積下來的通勤費與餐費，將會成為一筆不容小覷的支出。例如可以多依賴大眾交通工具，根據自身需求購買「定期票」和善用「轉乘優惠」等，會比自己開車更便宜，長久下來可省下不少。

而討論區發文請益「省餐費的秘訣」也引發熱烈討論，就有人熱心分享「打折的即期食品」是外食族省餐費的方法之一，「即期食品不錯啊，可以省餐費順便減少食物浪費」、「即期食品也是在有限期限內，不會有什麼問題又可以省錢」、「為了省錢有時候還會特地跑好幾家」。

也有人分享不同店家的刷卡優惠與點數回贈懶人包，提醒大家在不同店家怎麼付款最划算，利用不同銀行信用卡與行動支付的「累積消費回贈」，當個聰明的消費者。「設定存款目標」和「記帳」等習慣，也是能幫助省錢的有效方法，有網友表示，「我都長期記帳，看出自己的消費習慣才能調整」、「當了好幾個月的月光族之後，不想記帳也得記」，讓自己訂下明確的存款目標，可以更了解錢到底都花在什麼地方。