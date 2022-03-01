　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網友最推6大省錢撇步救荷包　更快省到第一桶金

▲錢,理財,賺錢,省錢,。（圖／unsplash）

▲除了薪水以外萬物皆漲，想讓荷包多省下一些錢，適當的控制開銷有助於儲蓄。（示意圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

什麼都漲，就是薪水不漲，一張千元大鈔買沒幾樣東西，不知不覺就花光了，通貨膨漲帶來的壓力讓民眾叫苦連天，網路上就出現各種省錢分享文，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近三個月來「省錢」話題的網路聲量表現，整理出6大省錢撇步特別受到網友熱議，養成這些習慣可以更快省到第一桶金。

各大賣場與商店不定時有好康優惠，根據《OpView社群口碑資料庫》網路聲量排行分析，「折扣與促銷」是最多人大推的省錢方法，相關討論備受關注，而特價活動被認為是不可錯過的黃金機會，就有網友說「看到有特價的東西可以先買回去放著」、「錯過了就沒有了」，表示除了可以用最低價購入所需商品，有時候附送的活動贈品也能幫補日用品消耗，減少開銷。

網友熱議六大省錢撇步（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲受到網友關注的6大省錢撇步。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

其次是建議從「交通費」和「伙食費」等日常開銷著手，網友稱每天所累積下來的通勤費與餐費，將會成為一筆不容小覷的支出。例如可以多依賴大眾交通工具，根據自身需求購買「定期票」和善用「轉乘優惠」等，會比自己開車更便宜，長久下來可省下不少。

而討論區發文請益「省餐費的秘訣」也引發熱烈討論，就有人熱心分享「打折的即期食品」是外食族省餐費的方法之一，「即期食品不錯啊，可以省餐費順便減少食物浪費」、「即期食品也是在有限期限內，不會有什麼問題又可以省錢」、「為了省錢有時候還會特地跑好幾家」。

也有人分享不同店家的刷卡優惠與點數回贈懶人包，提醒大家在不同店家怎麼付款最划算，利用不同銀行信用卡與行動支付的「累積消費回贈」，當個聰明的消費者。「設定存款目標」和「記帳」等習慣，也是能幫助省錢的有效方法，有網友表示，「我都長期記帳，看出自己的消費習慣才能調整」、「當了好幾個月的月光族之後，不想記帳也得記」，讓自己訂下明確的存款目標，可以更了解錢到底都花在什麼地方。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
早上批評「下午致歉」　烏克蘭台生說話了
要變冷了！「更強冷空氣」抵台時間曝
俄擁6255枚核彈頭！　動用核武4情況曝光
傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌罵7次可恥
竹科大規模壓降！　台積電等晶圓廠機台跳電
俄裝甲車部隊「乖乖遵守交通」　禮讓轎車影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

取得電支執照！全聯PX Pay升級全支付　購物、用餐、搭車都可用

網友最推6大省錢撇步救荷包　更快省到第一桶金

3元搶iPhone13 Pro、麥當勞蛋捲冰淇淋　電商「女神節」拼場優惠一次看

老酒三杯雞拌麵、紅寶石炒飯都有！超商最新「馬祖料理」開吃了

達美樂推「1公斤究極起司披薩」！多7倍量史上最重⋯起司控必吃

快收下！超商「咖啡、私品茶第2杯5折」限時喝　還有拿鐵買1送1

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

疫情高壓生活出動全家人健康守護神！「韓國發酵紅蔘益生菌」　雙效複合防護力UP

韓國家常菜變飯糰了！超商搶吃「雪蟹蟹膏、辣炒豬肉」大飯糰

一個人就能吃！超商最新單人羊肉爐、麻辣鍋　超夯泰式泡麵2件65元

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

取得電支執照！全聯PX Pay升級全支付　購物、用餐、搭車都可用

網友最推6大省錢撇步救荷包　更快省到第一桶金

3元搶iPhone13 Pro、麥當勞蛋捲冰淇淋　電商「女神節」拼場優惠一次看

老酒三杯雞拌麵、紅寶石炒飯都有！超商最新「馬祖料理」開吃了

達美樂推「1公斤究極起司披薩」！多7倍量史上最重⋯起司控必吃

快收下！超商「咖啡、私品茶第2杯5折」限時喝　還有拿鐵買1送1

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

疫情高壓生活出動全家人健康守護神！「韓國發酵紅蔘益生菌」　雙效複合防護力UP

韓國家常菜變飯糰了！超商搶吃「雪蟹蟹膏、辣炒豬肉」大飯糰

一個人就能吃！超商最新單人羊肉爐、麻辣鍋　超夯泰式泡麵2件65元

不用急！等待是值得的　晚婚也會得到幸福TOP3星座

遭控性騷女雇員　空軍打專線申訴...參謀官偽填意見「滿意」挨告

立委指農民抱怨買不到肥料　陳吉仲掛保證：10月前都沒有問題

雙胞胎兄弟同年完婚　陳重羽成家不再鑽牛角尖

想趁亂「抄底購房」！投資客受困烏克蘭爆哭：身家財產恐不保

「保全算爽缺？」過來人點頭了　網見月薪超羨慕：比上班族還高

早上批評、下午致歉　烏克蘭台生坦承「急躁想返台發表不當言論」

植樹月活動開跑　林務局台東林管處植樹贈苗資訊搶先看

俄羅斯將持續進攻烏克蘭！　國防部長：直到達成目標

3／1禁養比特犬「全國收容所還有65隻」　嘉義傳出棄養潮

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

消費熱門新聞

「IG男友」必備心機小道具

史上最重！達美樂推1kg究極起司披薩

超商連8天拿鐵買1送1、美式第2杯5價喝

雪蟹蟹膏、辣炒豬肉變身三角飯糰了

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

二寶爸走出低谷　外送是人生支柱

超商最新「馬祖限定鮮食」開吃了

智慧電車輕巧方便　潔哥愛不釋手

超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週！

2大超商推「咖啡訂閱制」了！

超商連3天衛生紙下殺3.6折、拿鐵買1送1

3元搶iPhone13 Pro　電商女神節優惠一次看

更多熱門

相關新聞

28歲還沒存到第一桶金　網揭1關鍵：贏80%人

28歲還沒存到第一桶金　網揭1關鍵：贏80%人

許多人都將「第一桶金」看得格外重要，同時也會設定好目標，預計幾歲前必須存到，就有一名網友開啟話題，表示他想要在30歲前存到第一桶金，不過以前的100萬元和現在的100萬元貌似差有點多，大家覺得第一桶金應該要多少錢？貼文引發討論，底下網友紛紛回應，「先投資腦袋吧，不然賺多也是花多」、「現在的社會有100萬元很強了」。

娶妻有車有房！6萬社畜哥卻嘆「等死而已」

娶妻有車有房！6萬社畜哥卻嘆「等死而已」

5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢

5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢

金管會修存保額度！　電支愛用者保障將增值

金管會修存保額度！　電支愛用者保障將增值

電動機車補助未公布民眾不敢買車

電動機車補助未公布民眾不敢買車

關鍵字：

省錢省荷包折扣促銷記帳存款存錢

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面