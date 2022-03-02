米迪幼兒園群聚新增2確診　5280人採檢結果出爐

▲桃園市長鄭文燦2日上午主持防疫專案會議時表示，桃園今天新增2例確診個案皆以匡列居家隔離對象，市府擴大採檢匡列，社區風險較低。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市今天新增2例本土確診個案，市長鄭文燦2日上午主持市府防疫專案會議時表示，新增2例個案皆為居家隔離對象。為因應米迪幼兒園群聚疫情，市府已加速擴大採檢確保社區安全，截至昨天為止，市府專案採檢累計已採檢5280人，全數為陰性，社區風險較低。

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▲桃園市府今天上午召開防疫專案會議，市府各局處主管到場說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，米迪幼兒園群聚事件累計24例確診，疫情傳播至第四波，顯示Omicron變異株傳播速度相當快，14天內已造成第四、第五波傳染。為此，市府加快疫調匡列並擴大採檢速度，目標盡速鎖住傳播鏈發展。另外，昨天觀音國小社區採檢站採檢475人、新街國小採檢2496人，中壢殯儀館今天專案採檢有638人，截至昨天為止累計採檢5280人，全數為陰性，並無新增匡列範圍外之確診個案，社區風險較小。

▲桃園市府今天上午召開防疫專案會議，市府衛生局長王文彥報告疫情相關整備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前桃市包含富林國小、觀音國小、新街國小、喬幼幼兒園、米迪幼兒園、米吉課照中心等6校為停課14天。為加強學校防疫規範，市府規劃4項防疫規範，包括各校增加體溫量測頻率，每天至少量2次體溫（含早上入班前、下午上課前）；上學前後自我監控體溫及健康情形，落實生病不上班及不上課原則；師生於校內若出現發燒、呼吸道等疑似症狀，先使用校內快篩試劑自我篩檢；加強運用家庭聯絡簿每日登載家庭成員體溫，落實家庭成員自我監控體溫及健康情形。

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