快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭軍方2日證實,俄羅斯空降部隊在第二大城哈爾科夫(Kharkiv)登陸,企圖奪城,而該市1日才發生政府總部建築遭到空襲的事件。烏國媒體最新消息指出,哈爾科夫警察總部遭到俄羅斯火箭攻擊,目前傷亡不明。根據官員說法,過去一天該市已有21人死於俄軍砲擊,還有112人受傷。

根據《基輔獨立報》稍早消息,哈爾科夫傳出巨大爆炸聲響。《烏克蘭獨立新聞社》、NEXTA隨後報導,烏克蘭內政部長顧問公開一段影片指出,俄軍一枚火箭射進哈爾科夫警察總部,建築受損嚴重,屋頂幾乎全垮,附近地面滿是掉落的殘骸,消防員仍在努力滅火。

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH