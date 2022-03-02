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社會 社會焦點 保障人權

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛聯結車2日上午行經桃園區三民路二段時，疑似失控輾過前方女騎士當場慘死，現場剛好有女警在交管，目睹驚悚一面嚇傻了。桃園警方為肇事的許姓男子酒測，酒測值為零，初步研判可能是雙方未保持安全車距釀禍，至於真正肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園警分局2日上午9時許在桃園區三民路二段發生死亡車禍，游姓女騎士遭聯結車追撞監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局2日上午9時許在桃園區三民路二段發生死亡車禍，游姓女騎士遭聯結車追撞監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局2日上午在桃園區三民路二段發生死亡車禍，游姓女騎士遭聯結車追撞當場慘死，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局2日上午在桃園區三民路二段發生死亡車禍，游姓女騎士遭聯結車追撞當場慘死，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，28歲的許姓男子今天上午9時50分駕駛聯結車由桃園區三民路往民生路方向行駛，行經事發地點後突然失控撞上同方向73歲的游姓女騎士機車，連人帶車被追撞後輾過，游婦當場慘死。當時在路口進行交管的女警目睹驚悚一面當場嚇傻，立即通知轄區的景福派出所到場處理。

▲桃園警分局2日上在桃園區三民路二段發生死亡車禍，女騎士遭聯結車追撞當場慘死，機車上還留有剛買的青菜豆腐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局2日上在桃園區三民路二段發生死亡車禍，女騎士遭聯結車追撞當場慘死，機車上還留有剛買的青菜豆腐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

景福派出所員警到場處理時為許男酒測，酒測值為零，許男聲稱沒看到女騎士在車前經過；警方調閱路口監視器發現，聯結車將女騎士連人帶車推過十餘公尺後再輾過，畫面非常嚇人，初步研判可能是雙方未保持適當安全距離釀禍，至於真正肇事原因仍需調查釐清。桃園警方呼籲，駕駛人行進間應減速慢行並保持適當安全車距，車輛轉彎處更應禮讓，避免發生碰撞意外。

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