今增47境外移入！「20落地確診」　自越南返台8例最多

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（2）日國內新增47例境外移入，其中20例落地採檢確診，其餘27位為居家檢疫採檢驗出，以越南8例最多。另增2名本土病例，確診個案中無人死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供，下同）

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▲3/2新增病例。

落地篩檢部分，指揮中心指揮官陳時中表示，今日上午有6架航班入境，3架美國、1架德國、1架澳洲、1架法國，共計採檢183名乘客，驗出1名確診者來自德國，陽性率0.55%。昨日入境人數較少，12航班共採檢423人，驗出20名確診，陽性率4.73%。陳時中表示，因檢疫措施自3/7開始鬆綁，所以這2天入境人數相對較少，但3/7後可能人又會變多，仍要加強注意。

▲3/2落地採檢結果。

▲3/1落地採檢結果。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(8例)、美國及印尼(各5例)、印度(4例)、澳大利亞及香港(各2例)、新加坡、德國、馬來西亞、帛琉、南非及泰國(各1例)移入，另15例調查中。入境日介於今(2022)年2月6日至3月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,353,317例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,332,488例排除)，其中20,582例確診，分別為5,087例境外移入，15,441例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。