桃園移工爆衝突1人胸口中刀命危　2嫌1收押1交保

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市數名印尼籍移工2月28日凌晨在桃園區中正路廣場發生口角後互毆，其中1名移工胸口疑似遭摺疊刀刺中血流如注，送醫急救後仍有生命危險。桃園警分局員警在12小時內迅速查獲涉案的吳姓男子與多納（譯音）等印尼籍移工涉嫌重大，依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。檢察官1日晚間複訊後，將吳姓男子依殺人未遂罪嫌向地院聲押獲准，多納則以2萬元交保。

▲桃園警分局2月28日凌晨在桃園火車站前查獲涉嫌持刀殺人印尼籍移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局28日凌晨循線查獲涉嫌殺人未遂的2名印尼籍移工，移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，2月28日凌晨4時40分許，桃園警分局武陵派出所接獲民眾報案指稱，桃園區中正路上有數名外籍移工發生衝突，警方啟動快打部隊趕抵現場處理。發現2名均為印尼籍移工遭毆打，身上有多處受傷，其中一人左胸遭刺傷傷勢嚴重，員警通報救護人員到場協助送醫，因傷勢嚴重目前仍有生命危險。

▲桃園警分局28日凌晨在桃園火車站前查獲涉嫌持刀殺人印尼籍移工，檢方偵訊後向地院聲押吳姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據現場目擊者形容嫌犯特徵，立即動員攔截圍捕，迅速在15分鐘內在附近民生路查獲年約30歲的多納到案，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並循線將也是30餘歲的吳姓男子與另一名涉案男子查緝到案，桃檢檢察官漏夜偵訊後，將吳男依殺人未遂罪嫌向地院聲押獲准，另同夥多納則以2萬元交保。

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