　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫療院所幫打新冠疫苗已發67.6億　指揮中心：處置、獎勵費盡速撥

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，為鼓勵合約醫療院所協助辦理COVID-19疫苗大規模接種作業，配合提供民眾免費疫苗接種服務及相關接種政策，除每劑次補助100元接種處置費外，亦提供「COVID-19疫苗合約醫療院所免費提供民眾接種服務獎勵措施」，項目包含按接種人次提供獎勵、醫療院所達每月目標接種人次提供接種獎勵及再加給績效獎勵等。指揮中心已陸續撥付COVID-19疫苗接種處置費及獎勵費，截至目前，已撥付約新臺幣67.6億元

指揮中心說明，有關COVID-19疫苗接種處置費，已撥付各合約醫療院所及衛生所至110年12月底之費用，總計約34.7億元。合約醫療院所執行COVID-19疫苗接種按接種人次提供獎勵，亦已撥付各合約醫療院所至110年12月底之費用，總計約29.5億元。另COVID-19疫苗接種每月達目標人次接種獎勵採每季撥付，已撥付至110年11月份至費用總計約3.4億元(其中包含診所為2.4億元，地區醫院、區域醫院及醫學中心共1億元)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心強調，各期疫苗接種處置費及獎勵費，係由全國3000餘家合約醫療院所上傳全國性預防接種資訊管理系統之資料核算，由於接種資料龐大，後續須依各該執行接種作業之醫療院所醫事機構代碼，並檢核排除非合約醫療院所、異常或重複之接種資料後，始能進行核算及撥付作業，爰無法立即撥付處置費及獎勵費。

為避免因異常接種資料之多重修正作業及核算，亦請地方政府衛生局督導合約醫療院所進行接種作業前應先行檢查系統之設定，於每日上傳接種資料應先行檢視接種單位及使用批號正確無誤再執行每日上傳接種資料等作業，提升民眾接種資料之正確性。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／俄火箭空襲烏第2大城　屋頂全垮狂燒！
日本免隔「不含高端」！　陳時中提2方式因應
ET民調／十大政治領袖！　賴清德超車侯友宜奪冠
屈中恆「肛門流膿」急住院開刀　醫生：屁股不是這樣玩的
普丁會不會抓狂動核武？他曝習近平若不出手　普丁去日無多
機組員檢疫放寬！　短程航班可「7天自我健康監測」
烏克蘭傳「不斷戰勝？」　6張圖卻曝：基輔危險了
國小電腦老師學生確診！「幼兒園傳播鏈」已26人染疫
快訊／本土今+2！　另增47境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陌生網友求助想借錢！他傻眼「從沒見過面」：當我盤子？

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

日本有條件免隔「不含高端」衝擊感恩之旅？　陳時中提2方式因應

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

7月歐美有望大解封「伴隨大流行」　陳時中：台灣社會還沒法承受

居檢14天變10天「確診案例一定增加」　陳時中：努力不像香港爆發

剝開橘子「果肉在流血」他嚇不敢吃　照片超衝擊！內行驚呼極品

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」　

機組員打第三劑滿14天檢疫放寬！短程航班可「7天自我健康監測」

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

陌生網友求助想借錢！他傻眼「從沒見過面」：當我盤子？

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

日本有條件免隔「不含高端」衝擊感恩之旅？　陳時中提2方式因應

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

7月歐美有望大解封「伴隨大流行」　陳時中：台灣社會還沒法承受

居檢14天變10天「確診案例一定增加」　陳時中：努力不像香港爆發

剝開橘子「果肉在流血」他嚇不敢吃　照片超衝擊！內行驚呼極品

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」　

機組員打第三劑滿14天檢疫放寬！短程航班可「7天自我健康監測」

陌生網友求助想借錢！他傻眼「從沒見過面」：當我盤子？

烏克蘭「東奧銅牌」親上戰場！33歲生日換上軍裝　籲粉絲捐款烏軍

傳洪一中接台鋼教頭　台鋼：總教練海選名單之一

郭俊麟對樂天2局失1分、最快143公里　右手指沒破皮

運動品牌加入國際體壇制裁俄羅斯行列　宣布暫停合作關係

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

軟Q外皮沾滿椒鹽花生粉！高雄「髒髒草莓大福」爆餡巧克力太邪惡

《天之驕女》破400集「擠進前三名」　茵芙催眠空演5分鐘網看傻：太離譜了！

去骨田雞腿、白雲豬肚卷　晶華軒把功夫老菜納入常態性菜單

快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

電腦出錯！數學競試成績消失　明道中學950學生崩潰今重考

吃爭鮮只花120元　男大生曝「狂吃這2物」：超飽

「全球圍剿俄羅斯」世界航運龍頭宣布：停止貨船進出

「龍抬頭」土地公生日8禁忌一次看　說這2字會衰

今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝

烏克蘭人「拖走俄羅斯坦克」上網賣！價格超便宜

好市多「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來

他曝習近平若不出手　普丁恐去日無多

明高溫下跌8°C！3月2天氣重點曝

女同事「嗨訂日本機票」　他一旁驚呼悲劇了

看不清楚基輔了　鄭明典曝最新衛星照

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面