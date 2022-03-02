蔡英文邀黨公職響應捐款助烏克蘭　向全世界表達台灣跟民主站一起

記者陶本和／台北報導

面對烏克蘭當前情勢，外交部宣布捐贈醫療物資的訊息，1日在reddit網站登上熱搜。對此，總統蔡英文2日宣布，跟副總統賴清德、行政院長蘇貞昌捐出一日所得；同時，也重申美國近來大咖訪台，展現了對台堅若磐石的支持。

外交部1日宣布送出醫療物資給烏克蘭，並啟動各項人道救援的工作；此一訊息罕見登上reddit網站熱搜。對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文在中執會前發表談話時指出，這陣子全世界都在關注烏克蘭情勢，全世界都看到，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛自己的國家、捍衛民主自由，烏克蘭人民的決心，讓世界動容，讓台灣人感同身受。



「抵抗侵略，自助人助。」蔡英文表示，因為烏克蘭人民的團結意志，全球民主夥伴也更加緊密團結，支持烏克蘭的力量，也越來越強大。身為全球民主夥伴的一員，台灣沒有缺席，我們也全力支援烏克蘭。



蔡英文指出，台灣除了參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁外，也已經啟動對烏克蘭的人道救援行動；而外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，「專戶成立後，我和賴清德副總統，以及蘇貞昌院長，也將會分別捐出一個月所得」。



蔡英文表示，她希望國人同胞，以及我們全體黨公職夥伴，能夠全力響應這項行動，堅定向全世界表達，台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起。



蔡英文強調，國際情勢正在發生重大且迅速的變局，與此同時，全世界也高度關注台灣。她說，今天上午，在總統府接見了美國拜登總統派遣的跨黨派資深代表團，明天也要和美國前國務卿龐培歐見面。

她認為，美國用實際行動，展現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時，全球的民主夥伴也紛紛發聲，力挺台灣。



蔡英文強調，身處民主前緣的台灣，沒有不團結的本錢，「我說過，無論面對如何嚴峻的挑戰，民主是我們唯一的選項，團結是我們唯一的方法」。



她說，民進黨是執政黨，一定要更團結，我們要凝聚台灣的團結意志，確保我們的國家主權，確保我們的民主自由，確保我們的防衛能力，確保得到更多的國際支持。



▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

