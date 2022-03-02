在烏克蘭12名台生全撤離！5生尚未返台「將提供必要協助」

▲俄羅斯入侵烏克蘭，圖為烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，政府也緊急撤離台灣僑胞與留學生，根據教育部今（2日）公布最新資訊，原先還在烏克蘭的最後3名台灣留學生，1名在撤往斯洛伐克後再轉赴匈牙利避難，原烏東及烏南各1名留學生則已入境波蘭，等於當初在烏克蘭的12名台生，已經全數撤離烏克蘭。

俄羅斯總統普丁24日下令對烏克蘭採取特別軍事行動，隨後入侵烏克蘭，也導致在烏克蘭的12名台灣留學生陸續撤離。

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教育部表示，12名留學生當中，3名已經返台，有6名學生則在上月26日搭乘第1批撤僑巴士抵達波蘭，4名預計明天抵台，還有2人留在波蘭。

▼原先在烏克蘭的12名台生，今天已全數撤離烏克蘭，圖為之前搭乘撤僑專車台僑與留學生合影。（圖／Simon提供）

此外，原先還有3名台灣留學生在烏克蘭，教育部指出，根據今天最新訊息，1名在撤往斯洛伐克後再轉赴匈牙利避難，原烏東及烏南各1名留學生則已入境波蘭，等於當初在烏克蘭的12名台生，都已全數撤離烏克蘭。

教育部指出，除7名已返台或正返台途中學生，其餘5名尚未返回台灣的學生，教育部將透過駐外教育組持續密切洽繫並照料，並提供必要的協助。