酒店妹全家狠殺包養男　殺人兩周前...父母還賣場狂偷喇叭手機架

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／翻攝自林女臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

蛇蠍酒店女一家4人，2021年 10月16日縝密謀畫下藥劫財棄屍張姓包養男，主動坦承盜領金額470萬元，被捕後還補齊已花費約20萬元的盜款，昨天才被檢方依強盜殺人罪起訴，4人更被繼續羈押禁見3個月，而林父、林母於犯案前，在鹿港、彰化市的商場偷竊，今天再被判處罰金1萬4千元，可易服勞役。

林父及林母所犯的竊盜案，發生於去年10月3日晚間，當天晚間8點多，林父騎機車載林母，先到鹿港的某商場內偷竊1個價值599元無線藍芽小夜燈喇叭、10月7日晚間19時再前往該商場，將2組390元鋁合金360度折疊手機支架占為己有，10月8日下午15時，再到彰化市的某商場內，拿走590元擺頭式風扇、2瓶2760元水楊酸換膚乳、一組459元快充行動電源等物品，騎著機車便揚長而去。犯案時間，居然就在10月16日將張殺害的兩周之前。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

店家得知物品被偷後報警，林父及林母坦承偷竊，與店家1萬元和解，地院近日審結，各應執行罰金14,000元，可易服勞役。

據了解，林父及林母育有4名子女，林女為長女在北部酒店上班、次女已出嫁，老三為兒子、小女兒尚在就學，張男以1個月10萬元包養林女，還買了一輛車送她，生活尚稱優渥。

林家人殺害小開後，坦承盜領470萬元，檢警在其住家內搜出現金300多萬元，林家人也立即回補已經花掉的20萬元，結果又被查出在 那林父及林母為何還會在犯案前，甘願犯下被捕的風險，到商場內犯下竊案，行徑令人匪夷所思。