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Galaxy S22旗艦系列預購開紅盤　取貨首日數百星粉排隊搶購

▲▼取貨首日數百星粉熱血排隊搶先機。（圖／三星提供）

▲Galaxy S22旗艦系列取貨首日數百星粉熱血排隊搶先機。（圖／台灣三星提供）

記者余弦妙／台北報導

Galaxy S22旗艦系列今（2）日起開放預購民眾早鳥優先取貨，台灣三星除提供預購消費者近萬元好禮，再豪氣加碼排隊禮最高3,000元郵政禮券；三星微風南山旗艦體驗館一早便集結數百位星粉排隊，其中頭香哥自2月26日即和公司同事一同來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙表示：「感謝各位星粉熱烈支持，S22旗艦系列預購超乎預期，三星通路包含三星商城及三星智慧館，於預購前兩日成績較S21旗艦系列同期成長3倍以上。期盼透過S22旗艦系列上市，為台灣挹注換機動能並活絡高階手機市場，持續朝較前代成長2成邁進。」

台灣三星觀察此次三星智慧館預購狀況，針對三款機型，Galaxy S22 Ultra銷量佔比超越6成，首度結合S系列頂尖攝錄影功能及Note系列卓越生產力工具，廣受消費者歡迎；而 Galaxy S22 Ultra也以大容量512GB最受青睞，佔整體S22 Ultra預購量55%，顯現台灣消費者對於頂級效能、大容量、高規格的熱烈需求。

顏色方面，Galaxy S22 Ultra主打色「夜暮紅」、「極光綠」以霧面機身處理、洗鍊沉穩的質感，佔各逾3成，「星際黑」與「皎月白」則表現相當；Galaxy S22+與Galaxy S22皆以「極光綠」最受歡迎，各有約3成的佳績。

今早搶得頭香取機名額的民眾為來自新莊的許先生，購買S22 Ultra 皎月白。許先生26日即和同為星粉的公司同事一同來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。許先生先前曾使用S21 Ultra及Note20 Ultra，很喜歡此次簡約質感的外觀設計，加上S22 Ultra全面整合S系列強悍拍照功能與Note系列經典的S Pen，因此決定購入三星最新旗艦機。

▼左起：台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙、消費者許先生。（圖／台灣三星提供）

▲▼左起：台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙、消費者許先生。（圖／三星提供）
 

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