北市休旅車撞分隔島側翻　高齡駕駛自曝：邊開邊滑手機查路況

記者邱中岳／台北報導

北市1名駕駛開車行經中山南路與凱達格蘭大道時，因路況不熟悉，竟直接碰撞中山南路上快慢車道的分隔島，整台車撞上後側翻，警消到場救援，將四肢挫傷的駕駛送往台大醫院救治，所幸並無生命危險。駕駛坦言，當時用手機查路況，所以才沒注意。

警方調查，81歲的劉姓男子，1日上午10時許駕駛白色休旅車行經北市中正區中山南路、凱達格蘭大道時，沿著中山南路繞行景福門，準備進入中山南路快車道時，右前車頭不慎撞上快慢車道的分隔島，整台車隨即側翻倒地，駕駛當場受困車內。

▲劉姓駕駛路況不熟，邊滑手機邊開車，撞上分隔島側翻(紅圈)。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後將劉姓駕駛救出，劉男四肢挫傷，送往台大醫院救治，所幸意識清楚並無生命危險。警方事後也對劉姓駕駛進行酒測，酒測值為0，劉姓駕駛坦言，因為路況不熟，所以邊開車邊用手機查詢路況，未注意車前狀況才翻車。

警方指出，雖然劉姓駕駛坦言邊開車邊為手機，已經造成違規狀況，但因警方沒有證據，後續將交由北市交通警察大隊裁定是否開罰。

▲劉姓駕駛邊滑手機邊開車，撞上分隔島側翻，警消將人救出後緊急送往台大醫院。（圖／記者邱中岳翻攝）

若開罰劉姓駕駛也將根據道路交通管理處罰條例第31之1條「駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話進行數據通訊或其他有礙安全駕駛之行為」之明文規定，汽車駕駛人若違反可處以3千元罰鍰：機車違規則是處以1千元罰鍰。

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