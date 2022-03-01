2寶媽羞喊胃痛…水電工小王回：我沒那麼深　人夫查定位炸綠光

▲人妻摩鐵大戰水電工小王，丈夫靠「尋找手機」功能定位揪出姦情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名羅姓男子透過iPhone手機內建「尋找手機」的功能，偶然間發現其妻林女被定位在「I NEED精品汽車旅館」，進一步發現妻子跟一名鍾姓水電工抱怨胃痛，對方卻色回「我沒這麼深阿」，還以老公老婆互稱，羅男蒐證後怒告鍾男，求償100萬，新竹地院審酌後判鍾男應賠25萬元。

羅男與妻子林女於2015年2月結婚，育有2女，林女2021年9月16日下午向丈夫說要去看皮膚科，由他照顧女兒，並將舊手機留在家中撥放音樂給2女兒聽以助眠。女兒睡醒後羅男欲把手機音樂關掉時，看到該手機內有「尋找手機」的功能，好奇心使然下開啟此功能定位林女的新手機，赫然發現定位在「I NEED精品汽車旅館」，頓時綠光罩頂。

羅男持續觀察，當天晚上又發現林女在臉書上與鍾姓水電工互傳曖昧對話，以「老公」、「老婆」互稱，並說「老婆。好想你」，林女也羞回「才剛離開3小時耶。但我也是…。」林抱怨胃痛，鍾男輕挑的回「老婆怎麼了…我沒這麼深阿」，且對話中鍾多次誘惑林女離婚。

羅男追問求證後，林女坦承的確有到汽旅並發生性行為，後來2人關係惡化，在1個多月後即調解離婚，羅男精神上遭受相當之痛苦，大受打擊的他告上法院向鍾男求償100萬元。

鍾男供稱，他與林女在澳洲打工時認識，後來只見過1、2次面，也否認與林女在汽車旅館的人就是他，更沒有性行為。

但法院認為，手機為個人貼身隨身攜帶之物品，林女定位應無誤；又勘驗對話截圖，推算該時段2人同在汽車旅館。而2人親密互稱老公老婆，林女哀怨道「其實我知道，幸福在你那」，鍾男回以深情告白：「我會給妳幸福的！…我對你不會是熱戀…而是一直如此…你是一直在心裡的人，…也是會想要一起生活的人」、「他們不會知道的是我愛你多久及多深。」，2人互訴愛意，顯非一般朋友間之社交互動，也顯然已發展超越一般男女交往分際之親密關係，鍾男明知林女為有婚姻關係之人，仍發展肉體關係，足認已侵害羅男之配偶權成立。

新竹地院民事法庭考量鍾男職業、經濟狀況，認為羅男所求之100萬元過高，判鍾應賠25萬元較為適當，全案仍可上訴。