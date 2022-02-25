數量雙倍成長！三星旗艦機S22、新平板S8「預購破紀錄」　

▲三星S22系列預購破紀錄。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星近期發布最新的旗艦機系列Galaxy S22系列，台灣三星公布3月5日將全面開賣，除了S22系列以外，三星推出的新平板S8系列也十分受歡迎，三星表示，預購已經打破了記錄。

雖然三星並沒有透露實際數字，但預購數量創造了新的記錄，Galaxy S22 和 Tab S8 在第一周的預購數量比至今為止任何其他三星產品都要多，三星網站甚至是預購當天就當機。

三星表示，Galaxy S22 系列的預購數字是 Galaxy S21 系列的兩倍，僅 Galaxy S22 Ultra 就有高達 60% 的預購量。外媒9to5mac認為，這樣的結果不讓人意外，這款手機標誌著 Galaxy Note 系列的複興，Note系列消失了整整一年，並且最受歡迎的舊型號Note 9在近期停止支援軟體更新。

不過三星平板電腦的預購量暴增倒是讓人意外，Galaxy Tab S8 Ultra 佔三星平板電腦預購總量的一半，與 Galaxy Tab S7 系列相比增加了一倍以上。三星還表示，Tab S8 Ultra 目前在全球銷售一空。三星也在官網上提供同時購買 Galaxy S22 和 Tab S8 的折扣，也引此帶動兩者銷量。