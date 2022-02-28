高鐵門邊追劇　她手機噴飛「精準進縫」！女車長看傻：太扯了妹妹

▲有女網友站在高鐵車門邊追劇，不料手機卻剛好掉進門縫中。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

高鐵不但方便，且搭乘環境整潔，是不少人的第一選擇。一名女網友近日搭乘高鐵時，不慎在滑手機時將手機掉落在高鐵的門縫裡，讓她瞬間嚇傻，深怕手機會掉出車廂外，造成整輛列車安全疑慮，所幸最後還是成功將手機撿回，但奇葩際遇也讓車長驚呼「天啊怎麼會這樣，太扯了妹妹！」

一名女網友近日在Dcard發文表示，她25日晚上搭乘高鐵回家時，因自由座車廂全滿位，所以只好站在車廂間，結果在到站前15分鐘，她拿在手中看劇的手機突然不知什麼原因噴飛出去，還剛好差進了約2公分的門縫裡，讓她瞬間傻眼，擔心手機掉出車廂外，造成整輛列車安全疑慮，又或是門打開輾過手機，「我要怎麼賠償高鐵損失？」

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原PO指出，事發後她趕緊從第一車廂一路狂奔到第七車廂找人員處理，女車長得知後也驚訝表示，「天啊怎麼會這樣，太扯了妹妹！很可能要把門拆掉，也要做好換車的準備」，並迅速聯絡維修人員，所幸到站後就有技師打開車廂外的蓋子，讓原PO得以順利撿回手機，而手機也僅有輕微刮傷，並無大礙。

文章一曝光，許多網友也紛紛笑回，「真的是愛縫ㄌ」、「天啊！怎麼會卡在那個地方」、「也太剛好了吧，不過真幸運！還好手機撿得回來也沒事」、「歡迎光臨my縫」、「手機：當時我害怕極了，車速好快」、「還好沒造成車禍呢」、「我真的會被你笑死，真的超荒唐的但幸好有拿出來歐麥尬」。

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