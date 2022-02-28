　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵門邊追劇　她手機噴飛「精準進縫」！女車長看傻：太扯了妹妹

▲有女網友站在高鐵車門邊追劇，不料手機卻剛好掉進門縫中。（圖／翻攝自Dcard，下同）

▲有女網友站在高鐵車門邊追劇，不料手機卻剛好掉進門縫中。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

高鐵不但方便，且搭乘環境整潔，是不少人的第一選擇。一名女網友近日搭乘高鐵時，不慎在滑手機時將手機掉落在高鐵的門縫裡，讓她瞬間嚇傻，深怕手機會掉出車廂外，造成整輛列車安全疑慮，所幸最後還是成功將手機撿回，但奇葩際遇也讓車長驚呼「天啊怎麼會這樣，太扯了妹妹！」

一名女網友近日在Dcard發文表示，她25日晚上搭乘高鐵回家時，因自由座車廂全滿位，所以只好站在車廂間，結果在到站前15分鐘，她拿在手中看劇的手機突然不知什麼原因噴飛出去，還剛好差進了約2公分的門縫裡，讓她瞬間傻眼，擔心手機掉出車廂外，造成整輛列車安全疑慮，又或是門打開輾過手機，「我要怎麼賠償高鐵損失？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有女網友站在高鐵車門邊追劇，不料手機卻剛好掉進門縫中。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO指出，事發後她趕緊從第一車廂一路狂奔到第七車廂找人員處理，女車長得知後也驚訝表示，「天啊怎麼會這樣，太扯了妹妹！很可能要把門拆掉，也要做好換車的準備」，並迅速聯絡維修人員，所幸到站後就有技師打開車廂外的蓋子，讓原PO得以順利撿回手機，而手機也僅有輕微刮傷，並無大礙。

文章一曝光，許多網友也紛紛笑回，「真的是愛縫ㄌ」、「天啊！怎麼會卡在那個地方」、「也太剛好了吧，不過真幸運！還好手機撿得回來也沒事」、「歡迎光臨my縫」、「手機：當時我害怕極了，車速好快」、「還好沒造成車禍呢」、「我真的會被你笑死，真的超荒唐的但幸好有拿出來歐麥尬」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
快訊／停戰現曙光！烏官員曝「談判時間點」
首次定調「俄入烏是戰爭」！土耳其將封鎖黑海　禁止俄艦進出
《名偵探柯南》裡死多少人？神人統計數據曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵門邊追劇　她手機噴飛「精準進縫」！女車長看傻：太扯了妹妹

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖：太狂了

台南宗教盛事　王浤儒登刀梯完成「安平道壇」第三代掌門人儀式

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

至少舖個紙箱！愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」超崩潰　釣出一票苦主

國家軍力強度「台灣排13」贏以色列　日本第4！鄉民見1數據笑了

低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！　陳吉仲：每公頃補助現金9萬

逾半未婚女性不想跟公婆住　八年級女教師：在娘家可以只穿內褲

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

許凱偷吻吳謹言...醒來不認「再不醒便親了」　「公主抱+捏臉殺」傲嬌：累得我親自抱妳！

俄軍少校被俘狼狽影片曝！　烏軍逼喊「榮耀歸烏克蘭」

烏克蘭民眾「肉身擋坦克」　跪在路中間阻止俄軍前進

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

高鐵門邊追劇　她手機噴飛「精準進縫」！女車長看傻：太扯了妹妹

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖：太狂了

台南宗教盛事　王浤儒登刀梯完成「安平道壇」第三代掌門人儀式

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

至少舖個紙箱！愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」超崩潰　釣出一票苦主

國家軍力強度「台灣排13」贏以色列　日本第4！鄉民見1數據笑了

低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！　陳吉仲：每公頃補助現金9萬

逾半未婚女性不想跟公婆住　八年級女教師：在娘家可以只穿內褲

長髮正妹買「螺螄粉」被抓包　男友崩潰氣到分手

開彩券行月收多少？她曝「經營3關鍵」業績飆漲：月入10萬

房客退租繳「3個月電費單據」　女房東少一步驟慘被騙：會有報應

邱子軒眼角膜破裂　義守仍收UBA二連勝

才剛同意談判！烏克蘭遭白俄羅斯發射「伊斯坎德飛彈」

鄉土劇女星怒揭「知名音樂才子」召妓不戴套！　3線索洩男方身份

普丁衝動「一天燒5600億」火箭快射光　烏克蘭撐10天後…俄國會怕

高鐵門邊追劇　她手機噴飛「精準進縫」！女車長看傻：太扯了妹妹

寶可夢第九代《朱／紫》登場　御三家造型激似大雄好朋友引熱議

「21世紀只有一位美國總統能盯住俄羅斯」　川普：那就是我

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

國家軍力「台灣排13」贏以色列！網見1數據笑了

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

俄烏戰爭「看清10種台人！」　律師勸遠離

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

他支持恢復1年徵兵制：否則戰爭只能等死

孫女抓周「抓到飛機」…婆婆變臉「空姐低等職業」：幫客人把屎把尿　媳氣炸

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

愛車被嬤拿來曬鹹菜　他：至少舖紙箱

即／桃園本土+11！足跡曝光

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

更多熱門

相關新聞

速限太低他提蓋180KM真高速公路

速限太低他提蓋180KM真高速公路

對車迷來說，應該都聽說過德國的高速公路大部分是無速限的，只有建議最高速度每小時130公里，就算是超速也不違法，日前有網友提出「台灣是否也要來建立一條真正的高速公路」，引起網友一面倒的抨擊。

228高鐵增開123班車　可搭自由座

228高鐵增開123班車　可搭自由座

台南高鐵特定區啟動新經濟發展

台南高鐵特定區啟動新經濟發展

白色手機很少見3原因曝　容易變收集這「神器」

白色手機很少見3原因曝　容易變收集這「神器」

男拉行李箱扮旅客　南取北賣2kg安毒

男拉行李箱扮旅客　南取北賣2kg安毒

關鍵字：

高鐵手機門縫

讀者迴響

熱門新聞

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗

房客退租前「交3個月繳費單據」　女房東慘掉陷阱

即／停戰現曙光！烏克蘭官員曝談判時間點

土耳其定調「俄入烏是戰爭！」

俄公布和談核心條件！副外長重申這件事

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

烏克蘭總統證實　將與俄羅斯談判

即／俄羅斯2大富豪盼結束戰爭：人民的悲劇

金賢重演唱會上「秘密方式」宣布結婚！　驚人現況曝光

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面