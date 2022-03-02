▲鶯歌永吉公園櫻花齊綻放，炮仗花粉橙爭妍喜迎春。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區永吉公園擁有多種花卉，春節時刻正值櫻花以及炮仗花的花期，在這已繽紛盛開，顧及國內疫情仍不可掉以輕心，新北市有線上賞櫻網站，提供民眾線上看花，在家防疫的同時也能感受春暖花開的幸福氛圍。

景觀處表示，鶯歌永吉公園在入口處就有櫻花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物可欣賞，園內更有成串的炮仗花在花架上綻放。在永吉里長林茂哲與志工們每天的悉心的照顧與維護下，公園內得以有豐富的植栽生長，更有許多設施如兒童遊戲場、籃球場、生態池，更有體健設施等，供民眾休憩使用。

▲鶯歌永吉公園櫻花及炮仗花盛開。

目前正是鶯歌永吉公園內櫻花與炮仗花盛開之時，值得一提的是，公園內還有很多不同的花卉，例如花期3月至4月的墨染櫻、5月至6月開花的日本紫藤，以及5月至7月開花的阿勃勒，到了10月份還有蒜香藤，讓大家在不同季節都能飽覽群芳。

新北市景觀處提醒賞櫻民眾，防疫期間若不想外出人擠人，可以瀏覽景觀處架設的「2022新北市櫻花稼期」花況網站或在FB「賞花快報」紛絲專頁點讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況；若想出門走走，也務必遵守中央流行疫情指揮中心規定，外出須全程配戴口罩，拍美照時也務必把口罩戴好，保護自身安全。

▲沿著公園步道可以散步遊憩兼賞花。

▲櫻花及炮仗花盛開，吸引遊客拍照。

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