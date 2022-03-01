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新竹男面試想爽領5萬　遇詐團遭控制行動…交存摺逃出報警

▲▼警方荷槍實彈破門衝進詐團聚點喝令趴下，逮捕4人起獲毒品及證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方荷槍實彈破門衝進詐團聚點喝令趴下 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區水碓派出所日前一名男子慌張跑進所內報案，指稱應徵工作可領5萬獎金，結果遇到詐騙集團，還被控制行動自由；警方經調查確認地點後，派遣大批警力持盾牌、荷槍實彈破門，當場逮捕4名詐團成員，起獲毒品海洛因、安毒及金融卡等證物，訊後依法移送偵辦。

警方表示，27日下午5時許，一名男子慌張跑進淡水區水碓派出所報案，指稱看到應徵廣告，只要提供存摺就可以領到5萬元獎金，當天從新竹北上到淡水新市鎮一處社區大樓面試，未料面試後才知道存摺是提供當人頭帳戶使用，原本打退堂鼓要離開，卻被恐嚇控制行動自由，最後無奈配合才離開，隨即到派出所報案。

▲▼警方荷槍實彈破門衝進詐團聚點喝令趴下，逮捕4人起獲毒品及證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方經調查確認詐騙集團地點後，28日凌晨2時許，大批警力持盾牌，荷槍實彈破門衝進詐團聚點，當時還在睡覺的30歲李姓、32歲游姓、41歲孫姓及28歲林姓等4名男子全都被嚇傻，乖乖抱頭趴下。

▼警方逮捕4人起獲毒品及證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方荷槍實彈破門衝進詐團聚點喝令趴下，逮捕4人起獲毒品及證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方隨後在屋內起獲毒品海洛因、安非他命、吸食器、針頭，及詐騙用的電腦、手機、提款卡等證物，經查其中游男與孫男分別為毒品通緝犯及竊盜通緝犯，訊後依毒品罪、詐欺、竊盜通緝等案移送士林地檢偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼被害男子到派出所報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方荷槍實彈破門衝進詐團聚點喝令趴下，逮捕4人起獲毒品及證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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