新北瑞芳山坡地劃出61.2公頃　加速推動區域發展

▲瑞芳區龍安里、龍川里、龍山里、龍潭里、龍興里山坡地劃出展示。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區行政轄區面積為7073公頃，1980年經台灣省政府劃定公告為全區山坡地範圍，新北市於2017年推動瑞芳區山坡地範圍檢討，經4年來規劃、現勘到審查等程序，終於在今年1月獲行政院核定瑞芳區山坡地檢討劃出61.2公頃，相當18.51萬坪，預期可加速區域發展。

農業局指出，依水土保持法規定，標高100公尺以上或標高未滿100公尺，而其平均坡度5%以上者為山坡地，早期受限於圖資、技術、設備精度影響，使得部分平緩區域有劃成山坡地的情形。經以最新地籍圖資、精度較高坡度分析圖及相關圖資資料分析檢討，如劃出區域大於10公頃未在活動斷層、土石流、洪氾區及洪水平原一級管制區等地質敏感區，並符合退縮距離規定等相關法規，即可檢討劃出山坡地範圍。

▲瑞芳區吉慶里、吉安里山坡地劃出展示。

農業局表示，本次共核定劃出瑞芳區山坡地吉安段、吉慶段、瑞芳段、明燈段、逢甲段、(魚桀)魚坑段約61.2公頃土地，主要位於四腳亭火車站、吉慶國小、大寮派出所及瑞芳火車站周圍並包括瑞芳區第二產業園區之平坦土地。山坡地劃出後，土地不再受水土保持相關法規限制，除免除水土保持計畫申請程序，亦可免繳納「山坡地開發利用回饋金」，降低土地開發成本，預期可推動當地區域發展，大幅提升廠商投資意願。

農業局長李玟表示，新北市有87%為山坡地範圍，為增進土地合理利用，持續辦理轄內山坡地範圍檢討，前於2020年核定汐止劃出16公頃，現今完成瑞芳山坡地劃出61.2公頃。除了個案劃出山坡地外，市府從2020年起進行全市山坡地範圍境界線通盤檢討，預計花費3年時間全面檢視山坡地境界線是否合理，並全面數值化，讓山坡地範圍線更加精確並在符合法令規定下更貼近現況。

▲瑞芳區於(魚桀)魚里山坡地劃出展示。

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