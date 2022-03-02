勇者現身！台灣人加入「烏克蘭國際軍團」方法曝　他只買單程機票

▲澤倫斯基宣布，烏克蘭將成立國際軍團，讓外籍人士加入。（圖／烏克蘭總統辦公室）

記者曾筠淇／綜合報導

俄烏開戰後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布將成立外籍人士組成的新部隊，邀請外國人共同抵禦俄軍。對此，就有名網友分享，如果台人想要加入該部隊，可以先飛至波蘭華沙，前往烏克蘭大使館報名，再從陸路鐵路至烏克蘭。貼文一出，隨即掀起網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣人參加烏克蘭外籍兵團方法」為題發文，提到他稍早詢問過波蘭駐台代表處後，得知了參加烏克蘭國際軍團的方法。代表處的外籍人士表示，目前前往烏克蘭較方便的方式，就是先從波蘭入境，而且報名處也是在波蘭。

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▲俄烏開戰前，澤倫斯基有親自巡視烏俄邊境部隊。（資料照／路透）

原PO整理出2點，如果台人想要加入該部隊，可以先飛至波蘭華沙，前往烏克蘭大使館報名，再從陸路鐵路至烏克蘭；第二點，是台灣目前並沒有烏克蘭國際軍團的「直接」報名處。

貼文曝光後，吸引不少網友討論，「你認真嗎」、「用心給推」、「推真勇者」、「守護民主的時刻到了」、「真的要去？希望你平安回來」、「以現在排華的情況，你去會很危險」。不過也有網友不禁酸說，即便現在知道加入該部隊的方式，真的會去的人大概也很少，「萬人響應，無人到場」、「突然安靜」。

▲▼原PO語氣認真。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有網友詢問原PO是否真有要去？原PO回應，只要有鄉民贊助他，他就會去，而且他想低調前往，「我只需單程機票」；至於是否有相關經驗？他則說自己是一年役海潛退。由於仍有不少人覺得這只是玩笑話，因此原PO再次強調，若有善心人士最近剛好要前往華沙，可以帶他到大使館報名，「本人願意將護照交由你保管」。

事實上，烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間27日向所有與烏克蘭為友的外籍公民發表談話，「所有想加入歐洲和防禦世界安全的人，可以選擇來到烏克蘭，與烏克蘭人並肩對抗21世紀的侵略者」，他將成立一支由外籍人士組成的新部隊，讓期盼擊退俄軍的外國人來烏克蘭，一同抵禦俄軍、共同作戰。

據悉，由於烏克蘭與俄羅斯首輪談判未果，因此澤倫斯基除了大動作簽署申請加入歐盟，還頒布新法令，允許任何有意願加入烏克蘭「國際防禦軍團」的外國人，不必取得簽證即可入境。這項加入烏克蘭「國際防禦軍團」的免簽法令，於當地時間3月1日生效，而免簽法令不涵蓋俄羅斯人。