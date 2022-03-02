獨／1萬就把超跑開回家！養雞哥幸運中獎　浪聲讓辣女友直喊爽

▲精品店抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台，得獎人蘇先生特別從嘉義南下來領車辦過戶 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年一月《東森新媒體ETtoday》獨家報導過，高雄市一名精品服飾店的老闆楊崇立為了衝刺過年檔期，推出抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台，很多人都以為是開玩笑的，不過就在2月20日當天，他在律師的見證下，抽出了幸運兒，而且這名幸運兒是在2月25日在女友的陪同下，從嘉義南下領獎，這名幸運兒表示第一時間還以為是在開玩笑，不過真的看到車的時候，才相信一切是真的。

抽中的幸運兒姓蘇，今年34歲，在嘉義從事養雞業，拿到鑰匙坐上瑪莎拉蒂超跑的那一刻，臉上難掩欣喜的笑容，發動引擎還特別多踩了幾下油門，為得就是要感受「聲浪」，還不時的比出「讚」的手勢，蘇先生說：「沒有開過超跑，是第一次開，光是氣勢就很不一樣，滿開心可以中獎」，女友也特別坐上副座，直說「很爽」！

▲得獎人蘇先生的女友也特地坐上副駕感受一下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲得獎者蘇先生現場拿出20萬來繳稅金 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇先生分享自己當初的心情，還以為說是「是抽假的」，但是就在2月20日直播抽獎過程，他全程觀看，而且發現是他中獎，他興奮的在直播留言表示自己就是那個幸運兒，還把存根聯公開，立即獲得其他網友的恭賀，但是到這個時間，他還以為是「開玩笑」，所以他立刻打電話進來確認，他說：「看到別人抽到就像是假的，但是自己抽到就相信是真的」。他也笑「也沒想自己那麼幸運，因為平常發票都沒在中了」，讓他直說這個中獎率比發票還要高。

不過他真的很幸運，因為他只買了1萬塊的精品，就抽中了這台超跑，它是Maserati Gran Turismo S，出廠價為756萬，是一台雙門超跑，雖然不是新廠新車，但是目前的二手價格，精品店老闆楊崇立購入的價格破200萬。記者也詢問國內知名超跑專家連紹辰關於這款車的相關背景，他表示這台超跑的確是很多年輕人喜歡的車款，特色在於是法拉利的引擎，就是很會跑！

▲精品店抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台，得獎人蘇先生（右）特別從嘉義南下來領車辦過戶 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲得獎人蘇先生在友人的陪同下，特別從嘉義南下來領車辦過戶 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲精品店抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇先生說這台超跑，自己會先留下來開一陣子，等到開到開心，就會將它再轉手賣出去，畢竟養一台超跑「不好養」，上月25日他南下到高雄來領車，同時也前往監理站立刻辦過戶後，隨即就會把這台超跑開上高速公路一路回到嘉義。

▲該車的原廠證明。（圖／記者吳奕靖攝）