長榮航「數位圖書館」機上開張　20種刊物盡情看！再贈免費額度

▲長榮航空推出數位圖書館，為台灣第一家提供機上閱讀的航空公司。（圖／長榮提供）

記者許維寧／台北報導

機上閱讀也要數位化！長榮航空於8日起在全球各場站同步啟用「EVA e-Library」數位圖書館，成為台灣第一家提供機上數位閱讀的航空公司。長榮、立榮航空即日起旅客可在飛機起飛前48小時至起飛後24小時間，將特定免費額度刊物下載到行動裝置中，最多可達20種刊物，另可加購額外書刊享受機上閱讀。

長榮航空總經理孫嘉明表示，近年氣候變遷、環境保護議題關注度持續增加，長榮航空基於環保以及兼顧防疫，加速發展數位閱讀服務，推出EVA e-Library，符合疫情後減少接觸及自動化服務的航空產業新趨勢。

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長榮、立榮航空國際線旅客即日起可以在飛機起飛前48小時至起飛後24小時期間，依長榮航空無限萬哩遊會員卡別或搭乘艙等，將特定免費額度的刊物下載至自有行動裝置、筆記型電腦內，最多可達20種刊物，亦可另加購額外書刊。旅客從登機前到抵達目的地後都可以使用行動裝置盡情閱讀。

另外，長榮航空也表示，為了推廣及鼓勵旅客使用EVA e-Library服務，即日起至3月31日止，除原有可下載限額外，另外將提供額外9本免費下載額度優惠。

長榮航空於疫情前皆會根據各航線起訖地，提供機上當地熱門報章雜誌給旅客閱讀，但受限於機上空間及載重限制，單一航線最多提供不超過70種刊物，語言種類則依中、英文及出發站當地語言為主，部分航班也因刊物運送限制無法供應當日報紙。此次推出的EVA e-Library服務可突破原先紙本刊物限制，提供31種語言、多達500種以上包含金融、藝術文化、旅遊等各類別熱門報紙、期刊、雜誌，未來將持續更新書庫種類及新增數量。

▲即日起至3月31日止，長榮航空也提供額外9本免費下載優惠。（圖／長榮提供）