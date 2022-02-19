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8年級生的「消費習性」：必訂閱Netflix、相較品牌更愛網紅推薦

文／職場人

繼上次《職場人Workworks》分享過的「MZ世代8點特徵：364天超商便當只為當1天名牌族！」及「MZ世代8年級生的工作哲學：用斜槓代替升職」之後，職場人是否也心有戚戚焉，覺得自己好像符合了幾點，身邊也真的有類似這樣特性的人出現？這次編輯再針對8年級生的「消費習性」整理了7個趨勢，一起來看看你是不是又被說中了呢？

MZ世代消費趨勢1：不屑免費內容

▲8年級生的「消費習性」（圖pixabay，下同）

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MZ世代常見的第1個消費趨勢為「不屑免費內容」，隨著網紅世代的興起，不論是社群媒體上的即興創作還是YouTube影片都被視為著作權的一部分，過去非法軟體為榮的世代已經過去，在MZ世代的認知裡，付費購買內容創作是理所當然的，其中「訂閱Netflix」或其他串流平台更是成了必要的。

MZ世代消費趨勢2：必須跟上瞬息萬變的流行

網路科技愈來愈發達，連帶的訊息傳播的速度也愈來愈快，MZ世代常見的第2個消費趨勢為「必須跟上瞬息萬變的流行」，通常年紀越小對流行越是敏感，會發現喜歡的東西一直變來變去，市面上的流行趨勢也不斷推陳出新，「跟風」儼然已成了生活的一部分。

MZ世代消費趨勢3：相較品牌，更愛網紅市場

對上一個世代來說，他們的追星或偶像肯定是那些遙不可及的藝人明星，而若要問8年級生是誰的粉絲的話，一定有不少人的答案是某位網紅，因此也造就了MZ世代常見的第3個消費趨勢「相較品牌，更愛網紅市場」，比如購物時第一個想到的會是參考網紅推薦，聊天內容比起以往的電視節目更傾向於YouTube頻道的話題。

MZ世代消費趨勢4：不是吃超商便當，就是去飯店用餐

職場人誤以為8年級生是奉行及時行樂的YOLO族嗎？其實，他們出現極端節儉的情況更多，MZ世代常見的第4個消費趨勢為「不是吃超商便當，就是去飯店用餐」，打開社群媒體可以看見MZ世代們分享著昂貴的食物、高價名牌的模樣，儘管不能成為有錢人，他們也想體驗有錢人的生活；就算沒錢也想買名牌，享受一下奢侈的快感，但礙於可花的錢有限，除了想體驗的事情之外，其餘部分他們可謂相當節省，被稱之為「喜歡名牌的最吝嗇世代」。

MZ世代消費趨勢5：為「便利」付費

職場人應該也漸漸發現，即食調理包和外賣市場的成長，MZ世代常見的第5個消費趨勢為「願意為『便利』付費」，隨著獨居和一人家庭的增加，超市案超商開始因應趨勢販售小份量食物，當然，販賣單位變小隨之而來的就是單價提高，不過對8年級生來說只要方便，再貴都買單，其實從「點外送」這件事也可以明顯看出。

MZ世代消費趨勢6：支持優質企業、拒買運動

MZ世代常見的第6個消費趨勢為「支持優質企業、拒買運動」，對8年級生而言，消費不是單純地購買必需物品，也可能是意見表述的一環，他們重視透過消費以延續優質企業，比如類似的東西8年級生可能會選擇自己喜愛的品牌或管道購買，對於違反個人價值觀的企業產品他們也會作出實質的拒買行為。

MZ世代消費趨勢7：重視體驗

MZ世代常見的第7個消費趨勢為「重視體驗」，當今天職場人想要對8年級生行銷一件商品時，比起給予免費的副贈品，給他們體驗的機會會來得更吸引人，在MZ世代中有一普遍的傾向即是為了把錢投資在自我滿足的昂貴事物上，比如體驗新的商品、體驗不一樣的服務等，而在日常更願意更省吃儉用。

以上7點關於MZ世代常見的消費習慣及趨勢，職場人也覺得自己符合其中幾項嗎？

Source：《我們，MZ新世代》

【延伸閱讀】

「Baby型老闆」7大特徵：難溝通、出爾反爾、專出難題給員工！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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