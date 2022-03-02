台半導體佔全球50％↑產量　學者曝：中國侵台代價比俄羅斯更大

▲學者指出，入侵台灣的代價對中國和世界而言，是不容忽視的。（圖／路透）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電

俄羅斯對烏克蘭的軍事行動引起國際關切中國入侵台灣的可能性。巴西學者評估，侵台政經代價高，按目前情況，俄羅斯總統蒲亭的這步棋讓中國「收回」台灣的夢想更加遙遠。

巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）法學家和政治學家納塔里諾（Enrique Carlos Natalino）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問指出，儘管俄羅斯和中國是世界大國，也不能免除侵略鄰國所涉及的高昂政治和經濟成本。

納塔里諾認為，從全球對俄羅斯採取經濟制裁的反應來看，入侵台灣的代價對中國和世界而言，是不容忽視的。

納塔里諾指出，根據世界銀行的數據，台灣的經濟比烏克蘭大得多，國內生產毛額（GDP）大約是烏克蘭的5倍，且台灣與西方、日本和中國的經濟關係也更為密切。

儘管20世紀的歷史顯示，經濟關係和國際貿易不足以避免戰爭威脅，但台灣擁有烏克蘭沒有的重要威攝力量：即巨大的工業園區和主要半導體供應商的國際地位。

納塔里諾指出，中國和台灣之間的戰爭可能導致半導體貿易突然中斷，甚至對中國本身的經濟產生影響，因為中國高科技產業和出口高度依賴這些組件。

巴西聖朱達斯塔戴烏大學（Universidade São Judas Tadeu）國際法和國際關係教授巴拉丘（Luís Fernando Baracho）評估，侵略台灣將給北京政府帶來非常高的政治和經濟代價，因為台灣不是澳門或香港。

作為半導體的主要產地，台灣占世界產量的50%以上，對全球利益來說具有獨特的經濟重要性。如果說對俄羅斯的制裁已經很大，中國可能受到的制裁還會更大。

此外，巴拉丘相信，當前的戰爭恢復了北大西洋公約組織（Nato）的作用，對台灣的侵略將提升北約在太平洋地區扮演的角色，日本、澳洲，甚至紐西蘭、蒙古、韓國和更接近北約的國家，都會對北京採取強硬立場，這種情況將使目前高度融入國際經濟的中國處於非常弱勢的地位。

巴西利亞瑪肯西大學（Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília）政府機關研究所主任政治學家柯因布拉（Márcio Coimbra）認為，就算中國伺機趁火打劫，美國對台灣的保護也使得這種可能變得非常困難。

因為台灣歷來得到美國的協助保衛領土，儘管華府在外交上未能承認台灣政府，但它與台灣保持密切的經濟關係。

納塔里諾分析，侵略台灣非容易之舉，掀起一場可能讓中國與美國、歐洲和日本等國家聯手對抗的戰爭成本，可能遠遠大於烏克蘭，而這也可能讓世界陷入一場災難性的經濟戰爭。