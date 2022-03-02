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快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

▲▼總統蔡英文2日接見拜登代表團。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲總統蔡英文2日接見拜登代表團。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，2日上午訪團前往總統府晉見總統蔡英文。蔡英文會中直言，「歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅」，直指台灣面對中國軍事威脅，有堅定自我防衛的決心，期待台美夥伴關係能夠更加緊密，一起為印太區域、全世界的和平穩定發展作出更多的貢獻。

蔡英文表示，非常感謝前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪問台灣，在座貴賓都是歷任美國政府重要的資深國安官員，也參與過多項重大國際安全及和平的議題，相信接下來交換意見可以帶來有意義的收穫。

蔡英文指出，就在全球密切關注烏克蘭局勢的此刻，拜登總統指派各位貴賓來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係的堅若磐石，更重要的是，這凸顯台灣在國際、區域安全上面的角色，以及國際民主社群必須更加緊密、團結。

蔡英文談及，上週俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多無辜平民傷亡、流離失所，也嚴重危害世界和平秩序，透過這個機會，她要告訴在座各位，以及所有的朋友，對於侵略行為，台灣作為國際社會的一員，除了表達嚴厲譴責，也參與對俄羅斯實施經濟制裁的實際行動，台灣對烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動。

蔡英文說，「我們所做的這一切，就是要堅定地表達：台灣和烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起」，只要有助於國際社會和平安全、區域穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意跟所有國家一起投注努力。

「歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅」，蔡英文直言，現在是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能缺席，尤其烏克蘭人民捍衛自由民主的信念，以及挺身奮戰保護自己國家的決心，讓身處民主前線的台灣人民感同身受。

蔡英文表示，當前中國對台海以及區域的軍事威脅持續升高，無論是打壓台灣的國際空間，或者透過認知作戰操作錯假訊息，分化台灣的內部、侵蝕台灣的民主，這些動作沒有一天停止，然而台灣人民從來沒有因此放棄堅持。

蔡英文強調，相反地，台灣投入更多努力來守護國家，包括發展自主國防、強化不對稱戰力，並且鞏固國民的心房，防範認知作戰的分化，讓台灣成為更具韌性的民主之島。

蔡英文說，台灣要告訴全世界：我們有堅定的自我防衛的決心，也會守護我們民主自由的生活方式；區域的穩定安全從來就不是單一國家的課題，烏克蘭危機顯示，民主國家之間的相互合作和積極作為至為關鍵，面對台海和區域安全威脅，台灣期待和美國、區域各方能有更緊密的合作，共同壓制各種型態、可能衝擊安全的單邊行為，以維持區域的和平穩定。

蔡英文表示，感謝拜登政府以《台灣關係法》和「六項保證」履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衛的能力，拜登上任後批准了兩項軍售案，以及今天代表團到來，都是最明顯的例證。

蔡英文談及，上個月拜登政府公布最新印太戰略，指出台灣是印太地區重要夥伴，她要告訴大家：堅守在民主前線的台灣，不只是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴，而有更多國際支持與參與的台灣，將會更具韌性，對世界的自由與美好會有更多的貢獻，期待台美夥伴關係能夠更加緊密，一起為印太區域、全世界的和平穩定發展作出更多的貢獻。

拜登指派跨黨派資深代表團搭乘行政專機訪問我國。訪團由前參謀首長聯席會議主席穆倫率領，成員包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

訪團今日上午前往總統府拜會蔡英文，下午分別拜會行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正，晚上由蔡英文設宴款待後，即於晚間10點搭乘專機離台。

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