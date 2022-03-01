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桃園大安果樹公園遊戲場改善完成　八德區44處遊戲場更新達100%

▲桃園大安果樹公園遊戲場改善完成。（圖／市府提供）

▲桃園大安果樹公園遊戲場改善完成。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區大安果樹公園遊戲場改善工程完工，市長鄭文燦1日前往視察表示，目前八德區共有44處公園內遊戲場，其中部分設施老舊、空間配置雜亂，因此市府編列預算進行改善，已完成31處，預計今（2022）年預計再完成13處，屆時八德區所有的公園遊戲場將全數完成更新，100%達標。▲桃園大安果樹公園遊戲場改善完成。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，大安果樹公園所在的瑞聯社區，過去是懷生機場的管制區，具有許多彈藥庫及國有土地，20多年前他擔任議員時，即希望將社區周邊的國有土地可以辦理代管或撥用，增加公共設施，可惜當時未能完成。直到在擔任市長後，積極與地上承租人協調解除契約、補償損失，讓地上承租人退場，終於協調出這一塊原種有果樹的土地，因此命名為「大安果樹公園」，讓大安里居民有方便停車、好休憩的空間。▲桃園大安果樹公園遊戲場改善完成。（圖／市府提供）

▲攀岩設施。（圖／市府提供）

八德區另有3個大型公園計畫，首先，桃園規劃「共融式公園推動計畫」，預計在各行政區挑選一座公園設置旗艦型共融遊戲場，八德區即擇定於占地超過3公頃的楓樹腳公園，打造兼具遊戲與教育功能的休憩公園，預計今年完成設計並開工；第二，則是由保一總隊營區轉型的大湳森林公園，總面積約17公頃，公園內將設有八塊厝民俗藝術村、兒童玩具圖書館等多元設施，預計今年底完工；第三，水務局辦理的大湳埤塘公園也將於今年底完工，兼具防災滯洪功能，未來會與西坡埤塘生態公園串連，成為具在地特色的地景。

包括市議員朱珍瑤、呂林小鳳、段樹文、蔡永芳、市府工務局主秘李宜儒、養工處副處長高必嫻、八德區長邱瑞朝等皆一同出席視察。

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