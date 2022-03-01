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明高溫下跌8°C！更強冷空氣抵台時間點曝　3月「2天氣重點」出爐

▲▼冷死人，強烈大陸冷氣團來襲，寒流入夜急凍，2日來超過100起內科OHCA案例，民眾出門都裹緊大衣，高危險、無家可歸的街頭遊民們，也都用塑膠袋包裹自己的家當，為了防寒各出奇招 。（圖／記者姜國輝攝）

▲周末較強冷空氣報到，氣溫下降。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定，不過今晚開始新一波東北季風就會逐漸南下來到台灣附近，，北部、東半部深夜開始降雨機率提高，明日北台灣高溫下降8度，明晚到後天清晨低溫則約15度，周四天氣再度回穩回暖，直到周六再度變天，更強冷空氣南下影響，屆時溫度還會更低。預報顯示，3月上旬天氣偏暖雨少。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，新一波東北季風今晚就會逐漸南下來到台灣附近，前緣有微弱鋒面，尾端也將在今晚到明晨間掠過台灣附近，配合東北季風增強，北部、東半部地區從今天深夜起慢慢會有些局部短暫陣雨出現的機會。

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微涼有雨的天氣持續影響到明天，水氣不多，降雨量不大，桃園以南地區基本上不受影響，仍維持多雲到晴天氣。周四東北季風逐漸減弱，風向也漸轉偏東風，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部天氣持續穩定。

▲▼氣象局3/1說明一周天氣預報。（圖／記者呂佳賢攝）

▲未來一周天氣預報。（圖／記者呂佳賢攝）

明日北台灣轉涼比較明顯，高溫會降到20-22度之間，比今天降了7-8度以上，中部及花東地區也會略降2-4度，高溫仍有24-27度，南部基本上不受影響，高溫仍有27-29度，明晚到後天清晨，中部、北部、東北部低溫在15-17度間，後天白天起溫度就有回升趨勢。

這波東北季風強度有限，影響時間也不長，短時間內看起來也沒有特別強的冷空氣，整體3月上旬偏暖的情況會比較明顯，降雨量則是趨向偏少，跟多雨偏冷的2月份天氣差異頗大。

氣象局簡任技正伍婉華表示，周六開始北方高壓南下，另一波東北季風再度增強，且此波冷空氣強度較強，各地溫度下降，北部、東北部溫度降幅較大，北部、中部、東北部低溫14到15度，其他地區16到17度，冷空氣持續影響到下周二，這期間迎風面的北部、東半部多雲有雨。

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