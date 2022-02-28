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收假日全台好天氣　這天起冷空氣接連殺到！北部「急降7度」

▲▼圓山,花博展覽館,溫暖,好天氣,放晴,回暖,涼爽,觀光,觀光客,國旅,旅客,旅遊,旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲連假收假日回暖，民眾可把握好天氣出遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者許維寧／台北報導

今天（2/28）為連假收假日，根據據中央氣象局11時最新預報指出，今天東北季風減弱，風向逐漸轉為東南風至偏南風。預報員葉致均說，今天白天溫度相較昨日再回升，西半部陽光普照、舒適溫暖，中南部地區更溫暖，高雄以北到東半部高溫都可來到24至27度間，屏東更可來到29度，非常適合把握連假最後一天出門走走。

但葉致均也說，西半部民眾還需留意日夜溫差大，夜間低溫仍在15至16度間，日夜溫差將近10度。另外，今天各地多雲到晴，僅迎風面東半部、北部山區有零星短暫雨。

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葉致均分析，今、明（3/1）兩天東北季風減弱，個地多是多雲到晴的好天氣，但週三（3/2）開始又會有一波東北季風增強南下，預計將影響至週四（3/3），週四受東北季風影響北部、東北部天氣轉涼且有局部短暫雨，中部山區也會有零星短暫雨發生，其他地方仍可維持多雲到晴。屆時北部高溫約降至20度左右，和今日相比約有7度的降幅。但其他區域影響較小、高溫無明顯變化，各地低溫則多在16度上下。

週五（3/4）東北季風再減弱，北部、東北部氣溫回升。但葉致均表示，週六到下週日（3/5、3/6）又會受到東北季風增強影響，北部、東北部天氣再轉涼，且預計週末影響的東北季風挾帶的冷空氣稍強，西半部低溫預計可來到14至16度、花東低溫則在17至18度間；屆時北部高溫又會降至17至18度間，中南部高溫也略降，多在22至24度。

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