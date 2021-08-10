台電開發被覆化裝置器材　降低動物觸電事故停電

▲台電公司開發防護包材，將坪頂1至70號電桿加裝包材，再針對既有線材做機動式巡檢更新。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉坪頂村村落1個月內就發生2、3次停電，其主因都是獼猴誤觸高壓電線索導致，對此台電公司開發防護包材，將坪頂1至70號電桿加裝包材，再針對既有線材做機動式巡檢更新，動員36名工程人員加強架空線路被覆化作業，希望有效降低事故停電發生率。

▲台電公司開發防護包材再針對既有線材做機動式巡檢更新。（圖／記者蔡佩旻攝）

坪頂村村長林賢宗上個月在雲61線道上，先後發現4隻猴子屍體，研判猴子是要爬到一旁的龍眼樹摘果子吃，但誤觸高壓電線而死亡。台電雲林區處市區巡修課長陳國明指出，猴子因體型及有攀爬、搖擺與抓咬等動作，相較體積小的小鳥、松鼠，猴類四肢發達，感電機率就比較高，台電前年開發相關被覆化裝置器材，同時持續針對易發生地段優先更新線材。

▲坪頂村上個月先後發現4隻猴子屍體，研判猴子是要爬到一旁的龍眼樹摘果子吃，但誤觸高壓電線。 （圖／民眾提供）

陳國明表示，此次作業包括跳線壓接接頭包覆處理，由於其使用時間久會劣化、不敷使用，保護作用降低，鳥獸碰觸仍會感電，因此採用絕緣防水保護片加強包覆，密封高壓電線；因既設的普通型變壓器，器體都有帶電，只要碰觸某一處就會感電，尤其裸露接頭部位，因此吊換為密封型變壓器，讓鳥獸不易碰觸到高壓電。

▲此次作業包括跳線壓接接頭包覆處理，由於其使用時間久會劣化、不敷使用，保護作用降低，鳥獸碰觸仍會感電，因此採用絕緣防水保護片加強包覆，密封高壓電線。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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