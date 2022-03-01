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早上批評、下午致歉　烏克蘭台生坦承「急躁想返台發表不當言論」

▲▼台灣留學生Simon向政府致歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台灣留學生Simon因上午不當發言向政府相關單位致歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，導致在烏克蘭當地台僑與留學生得撤離，其中日前撤往波蘭的台灣留學生Simon及其餘國人共10人，原預計台灣時間今（1日）天從土耳其搭乘飛機返回台灣，卻因「未持PCR證明」被擋在機場，一度引發Simon不滿而批評政府做半套，Simon稍早也拍影片向外交部、衛福部等相關政府單位道歉，指自己因為想盡快返回台灣國門，加上當時情況緊急而發表不當言論，要感謝政府積極處理與協助。

俄羅斯入侵烏克蘭，戰事至今依舊進行中，在烏克蘭當地台僑與留學生日前也撤離，其中日前撤往波蘭的台僑當中，其中10人原預計先從波蘭搭機前往土耳其，再從土耳其搭機返台，但卻因為「未持PCR證明」，被擋在土耳其機場，也導致其中一名台灣留學生Simon，今早批評政府只做半套，讓他們困在土耳其。

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▼從烏克蘭逃到波蘭的台生與台僑，其中10人搭機返台過程中，因PCR證明問題延遲返台。（圖／Simon提供）

▲▼逃到波蘭4台生將搭機返台「2人暫留」　3名未搭撤僑巴士現況曝。（圖／Simon提供）

Simon在上午對媒體表示，日前指揮中心曾說，因為烏克蘭處於戰亂期間，可以接受不必出示「檢測PCR陰性」文件，從華沙飛往土耳其過程中，航空公司也接受，但後來要從土耳其搭飛機返回台灣時，台灣地勤卻回應「需要出示PCR陰性」，最終無法搭上返台飛機，他也因此批評政府做半套。

不過，隨著媒體詢問政府相關單位，證明是一場誤會，Simon也在稍早再錄製一段道歉影片，Simon表示，因為想要盡快返回台灣國門，加上當時情況緊急，無法轉機很錯愕，才會發表不當言論，後來在政府單位都有積極處理，要感謝政府相關單位協助，也對承辦的外交部、衛福部與駐波蘭單位說聲抱歉。

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