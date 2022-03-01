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快訊／川普政府前國務卿蓬佩奧明抵台　蔡英文頒特種大綬景星勳章

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）1日派遣資深特使團訪台，接著美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將於2日晚間抵台訪問。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文預計將在3月3日上午，於總統府接見蓬佩奧前國務卿，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）

根據美方這幾天訪台的行程規劃，拜登所派的資深特使團在1日下午抵達台灣後，將於2日上午10時於總統府晉見蔡英文，隨後中午將與外交部長吳釗燮午宴；下午將與行政院長蘇貞昌會面後，訪團將前往國防部與國防部長邱國正會面，特別就台灣國防、國安相關事務進行高階對話。

此外，拜登訪團將在2日晚間10時左右離台，而在此之前，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將在2日晚間7點50分左右抵達台灣。對此，張惇涵表示，總統府誠摯歡迎長年力挺台灣的龐培歐前國務卿訪台。蔡總統預計將在3月3日上午，於總統府接見蓬佩奧前國務卿，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

張惇涵表示，眾所皆知的是，蓬佩奧前國務卿是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在他卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。

張惇涵表示，對於力挺台灣的國際情誼，我們都至為珍惜，對於蓬佩奧前國務卿對台灣的大力支持，我們由衷感謝。近期美國重要友人相繼訪台，充分展現美國跨黨派一致對台灣「堅若磐石」的支持。我們也期盼，台美在此堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。

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