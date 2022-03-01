拜登特使團抵台　外交部：彰顯美對台承諾「堅若磐石」

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登專程指派跨黨派資深代表團3月1日至2日搭乘行政專機訪問我國。外交部強調，這是拜登總統繼去年4月親自指定前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）訪團來台後，時隔不到1年，再次派遣資深訪團訪台。在烏克蘭情勢嚴峻之際，拜登總統再度派遣這個重量級且具代表性的訪團來台，展現美國對台灣的一貫堅定支持與重視，也再次彰顯美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

▲美國總統拜登特使團專機抵台。（圖／攝影中心攝）

訪問團由前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領，成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。外交部對穆倫前主席率重要訪團抵訪台灣表達誠摯歡迎，我方期待透過穆倫將軍等人來訪，與美國政府尋求持續密切合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。



外交部長吳釗燮1日下午代表我國政府前往接機。外交部說明，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德、拜會行政院長蘇貞昌及國防部長邱國正，並接受外交部長吳釗燮午宴與蔡總統晚宴；雙方將就台美關係各項重要議題交換意見。

穆倫將軍於2007年至2011年擔任美軍參謀首長聯席會議主席，軍事經驗豐富；傅洛依曾於2014年及2015年兩度率領「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（NextGen）訪問團訪台；歐蘇莉文現為哈佛大學國際實務教授，曾於2004年至2007年於小布希政府時期國安會主管伊拉克及阿富汗議題；葛林及麥艾文先後為小布希及歐巴馬政府時期之白宮國安會亞洲事務資深主任，負責處理台灣議題事務，均曾多次訪問我國。

外交部指出，拜登總統指派的訪團成員涵蓋民主、共和兩黨卸任高層官員，凸顯美國跨黨派對台灣的高度共識與堅定支持。

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