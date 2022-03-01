　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　外交部：安排搭周四班機返台

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭戰火密布，外交部上周緊急安排撤僑巴士，緊急撤離十餘名在烏克蘭的僑胞及其眷屬，不過，1日傳出有撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，受困於土耳其機場。對此，外交部發言人歐江安上午在例行記者會說明，這是因為登機名單有變動，因此土耳其航空公司不願放行，目前駐處已聯繫他們，安排搭乘周四班機返台。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

學生Simon今天上午向台灣記者透露，原定計畫在今下午5點半左右就會抵台的他及其他共10名台灣人，現在卻被滯留在土耳其機場。Simon提到，自華沙飛到土耳其轉機時，所有過程都順利進行，拿到表格、出示給土耳其航班，對方也同樣理解目前狀況，讓他們安全上機成功飛至土耳其機場。

只是，抵達土耳其機場準備在台灣時間今早7點上機，搭上飛往台灣航班的Simon及其他10位國人卻被阻攔，原因是他們需要「出示PCR證明文件」。Simon除了出示與華沙機場的同樣文件，並明確告知對方自己從哪來，但對方堅持需要PCR才可上機，並致電給台灣地勤，一樣得到「需要出示PCR陰性」的回應。

民進黨立委莊瑞雄今天上午在立法院院會質詢時關注該議題，衛福部長陳時中表示，為幫助國人返台，不要求PCR證明而是要求落地採檢；外交部長吳釗燮說明，這是因為土耳其航空公司誤解了台灣PCR證明相關規定，將會協助民眾儘快回到國內來；內政部長徐國勇也說，內政部移民署剛剛傳訊說明，這件事情已經處理了，會安排國人搭乘下一個航班返台。

此外，歐江安上午在外交部記者會說明，駐波蘭代表處其實有發一份「免檢疫」證明，但因為登機名單有變動，名單上沒有完整，因此土耳其航空的地勤人員認為名單沒有完整，不願意放行，駐處、貿協已經聯繫航空公司，安排國人搭乘周四下一個航班返台，土耳其航空公司也安排國人在貴賓室等候。

針對烏克蘭情勢，歐江安表示，外交部已經11度呼籲國人儘速離境，或者前往烏克蘭西邊、遠離衝突的地區，在俄羅斯代表處、波蘭代表處、斯洛伐克代表處及外貿協會駐基輔台貿中心協助下，目前已經有36位國人離境，加上近期才與外館聯繫的，統計目前仍有17名國人還在烏克蘭。

歐江安說明，上周撤僑巴士已載18名國人平安抵達波蘭，現在正在規劃第二梯次撤僑專車，同時評估安全撤離的路線及統計人數，會儘速安排目前仍在基輔、烏東、烏南的國人儘速離境，也成立群組協助聯繫事宜。

歐江安重申，呼籲所有仍在烏克蘭的國人注意安全，儘快離開烏克蘭，或者至少撤離到西邊地區避險，也歡迎所有還沒有與外交部聯繫的國人撥打緊急聯絡電話聯繫。

▼外交部長吳釗燮今天上午赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭&福島食品 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
烏克蘭妹好兇！拿汽油彈砸俄坦克　整隻手臂燒起來
被傳染！　綠委「滿臉全豆花」畫面曝
好市多搶購「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來！畫面傻眼
美國不幫？　她分析「拜登5招」：成為俄羅斯最大阻礙
莉婭認了小三上位成正宮！　隔空喊話「妳們」
快訊／烏克蘭基地遭俄軍砲擊　至少70士兵喪命
庹宗康護送明金成靈車離開　這一幕逼哭人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

換烏克蘭國旗聲援反「被祖」　鍾佳濱轟：社群平台變獨裁者幫兇

陸民用機逼近東引有軍事目的？　邱國正：挑釁高於偵測目的

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

1.3％機率！北市搶人大作戰　今年結婚可抽3獎「爽抱20萬元回家」

國際制裁俄羅斯　王美花：天然氣供應沒問題「電價有穩定機制」

美法促僑民儘快離開俄羅斯　外交部：目前僑民沒有人身危險

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　外交部：安排搭周四班機返台

今日烏克蘭明日台灣？　蘇貞昌批：這樣比擬不倫不類

羅文嘉自爆曾遭黃偉哲監控　藍青年：踩著過去同志鮮血？

安倍晉三籲美國放棄戰略模糊　外交部感謝：台灣堅定的友人

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

換烏克蘭國旗聲援反「被祖」　鍾佳濱轟：社群平台變獨裁者幫兇

陸民用機逼近東引有軍事目的？　邱國正：挑釁高於偵測目的

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

1.3％機率！北市搶人大作戰　今年結婚可抽3獎「爽抱20萬元回家」

國際制裁俄羅斯　王美花：天然氣供應沒問題「電價有穩定機制」

美法促僑民儘快離開俄羅斯　外交部：目前僑民沒有人身危險

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　外交部：安排搭周四班機返台

今日烏克蘭明日台灣？　蘇貞昌批：這樣比擬不倫不類

羅文嘉自爆曾遭黃偉哲監控　藍青年：踩著過去同志鮮血？

安倍晉三籲美國放棄戰略模糊　外交部感謝：台灣堅定的友人

她醉倒騎樓遭帶進房！被毆還被性侵　全裸跳窗求救獲賠80萬

高雄人享95折！添好運高雄SKM Park店3／6試營運　滿額送臘味炒飯

台股大漲246點！鋼鐵人帶頭衝　指數收17898點

網石積極搶攻區塊鏈、NFT市場　MBX白皮書即將發佈

快訊／國道一號2聯結車追撞！占用2車道　回堵7公里

TOYOTA全日本產線停工1天「供應商遭網攻」！新車減少1.3萬台

林忠正／墜落的司法官　像假扮上帝的魔鬼！

新竹男面試想爽領5萬　遇詐團遭控制行動…交存摺逃出報警

烏克蘭妹子好兇！拿汽油彈直接砸俄坦克　手臂燒起來也不怕

巨人正式宣佈菅野智之開幕先發　原辰德：只有他能勝任

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

最後機會！台北「熊好券」今抽第3波

幕後／拜登派團訪台破「美國棄台論」　國安高層分析3大意義

3月1日起解封！運動、拍照免口罩　6大鬆綁措施一次看

拜登團曾提美軍須能72小時殲滅中國海軍

台灣捐27噸醫療物資援烏克蘭　華航班機昨晚啟飛

快訊／拜登派團來台　完整成員名單

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

快訊／新北最新7足跡　全聯、環狀線、機場捷運、長庚醫院

立院法制局籲恢復徵兵制、停辦替代役

陳以信傳向日本《產經新聞》施壓

快訊／拜登訪台「5巨頭」詳細背景一次看！

學者籲：該討論「徵兵制延長役期」了！

快訊／國軍升級全面作戰？　邱國正曝國防部最新戰備「分三階段」

俄烏戰爭的導火線是北約外擴　立委提醒：執政黨別怠惰

更多熱門

相關新聞

10台人逃出烏克蘭困土耳其！交通部今天才知

10台人逃出烏克蘭困土耳其！交通部今天才知

烏克蘭戰雲密布，針對台灣僑胞外交部也緊急撤離。不過，指揮中心曾宣布，國人自烏克蘭返國可免持登機前PCR陰性證明。沒想到，撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，讓他們相當無奈。而相關負責部會包括教育部、外交部與交通部都有最新處理動態及回應。

俄菜鳥兵「被騙去演習」淪戰俘！茫然1句爆心酸

俄菜鳥兵「被騙去演習」淪戰俘！茫然1句爆心酸

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

王美花：天然氣供應沒問題「電價有穩定機制」

王美花：天然氣供應沒問題「電價有穩定機制」

中國留學生滯留烏克蘭　躲防空洞衰染新冠

中國留學生滯留烏克蘭　躲防空洞衰染新冠

關鍵字：

歐江安吳釗燮外交部俄羅斯烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

陸外交部：台灣不關日本的事

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

大學生出遊帶隊同學騎好快怎辦

俄反擊「外資禁賣股」！存股族哭慘：金融股完了

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面