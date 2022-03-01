10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　外交部：安排搭周四班機返台

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭戰火密布，外交部上周緊急安排撤僑巴士，緊急撤離十餘名在烏克蘭的僑胞及其眷屬，不過，1日傳出有撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，受困於土耳其機場。對此，外交部發言人歐江安上午在例行記者會說明，這是因為登機名單有變動，因此土耳其航空公司不願放行，目前駐處已聯繫他們，安排搭乘周四班機返台。

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

學生Simon今天上午向台灣記者透露，原定計畫在今下午5點半左右就會抵台的他及其他共10名台灣人，現在卻被滯留在土耳其機場。Simon提到，自華沙飛到土耳其轉機時，所有過程都順利進行，拿到表格、出示給土耳其航班，對方也同樣理解目前狀況，讓他們安全上機成功飛至土耳其機場。

只是，抵達土耳其機場準備在台灣時間今早7點上機，搭上飛往台灣航班的Simon及其他10位國人卻被阻攔，原因是他們需要「出示PCR證明文件」。Simon除了出示與華沙機場的同樣文件，並明確告知對方自己從哪來，但對方堅持需要PCR才可上機，並致電給台灣地勤，一樣得到「需要出示PCR陰性」的回應。

民進黨立委莊瑞雄今天上午在立法院院會質詢時關注該議題，衛福部長陳時中表示，為幫助國人返台，不要求PCR證明而是要求落地採檢；外交部長吳釗燮說明，這是因為土耳其航空公司誤解了台灣PCR證明相關規定，將會協助民眾儘快回到國內來；內政部長徐國勇也說，內政部移民署剛剛傳訊說明，這件事情已經處理了，會安排國人搭乘下一個航班返台。

此外，歐江安上午在外交部記者會說明，駐波蘭代表處其實有發一份「免檢疫」證明，但因為登機名單有變動，名單上沒有完整，因此土耳其航空的地勤人員認為名單沒有完整，不願意放行，駐處、貿協已經聯繫航空公司，安排國人搭乘周四下一個航班返台，土耳其航空公司也安排國人在貴賓室等候。

針對烏克蘭情勢，歐江安表示，外交部已經11度呼籲國人儘速離境，或者前往烏克蘭西邊、遠離衝突的地區，在俄羅斯代表處、波蘭代表處、斯洛伐克代表處及外貿協會駐基輔台貿中心協助下，目前已經有36位國人離境，加上近期才與外館聯繫的，統計目前仍有17名國人還在烏克蘭。

歐江安說明，上周撤僑巴士已載18名國人平安抵達波蘭，現在正在規劃第二梯次撤僑專車，同時評估安全撤離的路線及統計人數，會儘速安排目前仍在基輔、烏東、烏南的國人儘速離境，也成立群組協助聯繫事宜。

歐江安重申，呼籲所有仍在烏克蘭的國人注意安全，儘快離開烏克蘭，或者至少撤離到西邊地區避險，也歡迎所有還沒有與外交部聯繫的國人撥打緊急聯絡電話聯繫。

▼外交部長吳釗燮今天上午赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）