國際制裁俄羅斯　王美花：天然氣供應沒問題「電價有穩定機制」

▲經濟部長王美花備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對俄羅斯入侵烏克蘭，外交部25日宣布將對俄羅斯展開經濟制裁，由於台灣和俄羅斯本來有簽5年的天然氣合約，引發關注。經濟部長王美花1日在立法院備詢時說明，該合約已在今年3月到期，目前自其他國家和現貨市場購入天然氣，「供應沒有問題」，但對於電價是否因此受劇烈變動，仍會受國際價格波動影響，但國內都有穩定機制。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」的專案報告並備質詢。

民進黨立委林靜儀質詢時關注，台灣現在的能源轉型政策，希望逐步用天然氣取代燃煤，面對戰爭和天然氣需求提升等狀況，政府有何準備？王美花說明，原本我國與俄羅斯簽訂5年的天然氣進口長約，已在今年3月到期，其他的都是向其他國家簽訂中長期合約，以及自現貨市場購入，中油每年都會依照各月預估需求氣量，做滾動式檢討，因此目前天然氣供應沒有問題。

至於燃煤部分，王美花表示，俄羅斯佔台電購買僅3％，但民間業者買的比較多，包括民間電廠、需要在工業製程用煤等業者，這部分目前存量夠，後續將向業者了解，是否在採購煤的部分碰到什麼樣的問題。

林靜儀追問，是否能承諾，國內電價不會因為採購天然氣及燃煤受到劇烈變動？王美花說，相關燃料成本確實會受國際波動影響，但在國內都有相關穩定機制，經濟部都會密切掌握。

另針對烏俄戰事是否影響航運，王美花說明，目前沒有受影響，不過，航運運費目前確實都在高檔部分；交通部長王國材補充，航港局有針對倉位、運價成立平穩機制，透過經濟部、農委會協助，安排倉位給業者。