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大陸 大陸焦點 特派現場

中國6000人等撤僑！官員認：飛機、租車都很難「日接上千通電話」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸在烏克蘭的撤僑終於在2月28日啟動，據中國駐烏克蘭大使館消息，敖德薩首批400多名留學生當天已順利撤離，基輔首批200多名留學生也於當日撤離。中國駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉表示，目前共有超過6000人登記撤僑，使館工作人員平均每天要接1000多人次的電話，「飛機撤僑難度很大，租車也非常困難。」

▼中國留學生搭乘巴士前往摩爾多瓦。（圖／翻攝中新社）

▲▼中國撤僑,從烏克蘭撤離首批公民　搭巴士前往鄰國摩爾多瓦。（圖／翻攝中新社）

根據《極目新聞》報導，丁建偉指出，烏克蘭的領空已經關閉，飛機撤僑難度很大，租車也非常困難，大使館和總領館克服重重困難，積極與當地政府溝通，提供必要的安全保障，「我們從2月24日起實現全天候戰時工作機制，值班電話、使館領導電話全天開機，全體工作人員一直留在館內工作。」

丁建偉提到，最近幾天，使館工作人員平均每天要接到1000多人次的電話問詢，大使館正努力為在烏中國公民尋找多渠道、更安全快速的離境途徑，「目前，共有超過6000名華人華僑登記，有少部分人員可能通過不同渠道重復報了名，大使館將打電話一一核對。」

丁建偉還說，3月1日，烏克蘭還將有近千名中國公民撤離，包括留學生以及自主撤離的華僑，撤到波蘭、斯洛伐克等國。

▲▼中國撤僑,從烏克蘭撤離首批公民　搭巴士前往鄰國摩爾多瓦。（圖／翻攝中新社）

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