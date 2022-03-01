　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不放棄任何一人！在烏克蘭最後3名台生最新現狀曝光　

▲▼烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲俄烏戰事持續中，圖為烏克蘭士兵備戰狀況。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，政府也緊急撤離台灣僑胞與留學生，根據教育部今（1日）公布最新資訊，原先還在烏克蘭的3名台灣留學生，1名已抵斯洛伐克避難，另外1名在烏東及1名在烏南台生，目前正前往搭乘第2批撤僑巴士。

俄羅斯總統普丁24日下令對烏克蘭採取特別軍事行動，隨後入侵烏克蘭，原先烏克蘭有12名台灣留學生，除3名已經返台，6名學生則在26日搭乘第1批撤僑巴士抵達波蘭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼從烏克蘭逃到波蘭的4名台生，將搭機返台。（圖／Simon提供）

▲▼逃到波蘭4台生將搭機返台「2人暫留」　3名未搭撤僑巴士現況曝。（圖／Simon提供）

根據教育部今早最新消息，原先還有3名學生還在烏克蘭，1名已抵斯洛伐克避難，另外1名在烏東及1名在烏南台生，目前正前往搭乘第2批撤僑巴士，教育部將持續密切洽繫照料留學生，轉知當地情勢發展，提供必要協助。

此外，教育部表示，6名抵達波蘭的台生，有4名預計昨（28日）搭機返台，目前正在土耳其等候轉機，另2名目前暫留波蘭，針對4名即將返台學生，教育部已經準備好各項入境相關事項及入住檢疫場所。

今傳出原先預定從波蘭返台的台僑與留學生，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，教育部表示，駐外館處原先即已依規定，協助學生備妥登機前無法出示COVID-19核酸檢驗報告旅客入境檢疫切結書，移民署也向航空公司核發同意4名學生登機文件，確保學生可以登機，學生返台入住集中檢疫所事宜已同步調整安排，目前學生在土耳其機場貴賓室休息等候後續航班安排。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
俄最猛攻勢還沒到！　美示警：絕對有能力拿下基輔
KID婚後首現身！　放話要「生3個小野人」
LIVE／俄投「炸彈之父」猛攻　烏平民死傷遍地畫面曝
BMW猛撞8車！26歲男「丟包女友」落跑　真實身分傻眼
忘還YouBike「隔3天才發現」！　名嘴算完租金崩潰
快訊／烏克蘭南部城市「機場驚爆巨響」！　俄軍團團包圍
越南正妹來台變「密醫」！　日賺30萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

俄軍血腥轟炸！神人1招「掌握烏俄戰況」　紅點遍布爆鼻酸

俄兵投降可拿500萬！鄉民揭「戰爭1現況」笑了：吸引力很小

超狂流水席！「烏魚子擺滿桌」每人半片直接啃　網驚呼：財力雄厚

流量大爆噴！金針菇回韓「連3部片破百萬」　菇粉揭1關鍵：更愛了

50嵐今起調漲5元！鐵粉心碎：神級優惠「免費料多」也沒了

俄羅斯開戰烏克蘭「戰略太蠢」　名醫諷普丁連犯3錯：一定不讀科學期刊

1周內2波冷空氣襲台！氣溫「驟降8°C」降雨熱區擴大　最冷時段曝

俄烏烽火Day6！「各國後續制裁」1分鐘速掌握

不放棄任何一人！在烏克蘭最後3名台生最新現狀曝光　

醫師畫家郭宗正水彩創作展　人物真情流露好評連連

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

俄軍血腥轟炸！神人1招「掌握烏俄戰況」　紅點遍布爆鼻酸

俄兵投降可拿500萬！鄉民揭「戰爭1現況」笑了：吸引力很小

超狂流水席！「烏魚子擺滿桌」每人半片直接啃　網驚呼：財力雄厚

流量大爆噴！金針菇回韓「連3部片破百萬」　菇粉揭1關鍵：更愛了

50嵐今起調漲5元！鐵粉心碎：神級優惠「免費料多」也沒了

俄羅斯開戰烏克蘭「戰略太蠢」　名醫諷普丁連犯3錯：一定不讀科學期刊

1周內2波冷空氣襲台！氣溫「驟降8°C」降雨熱區擴大　最冷時段曝

俄烏烽火Day6！「各國後續制裁」1分鐘速掌握

不放棄任何一人！在烏克蘭最後3名台生最新現狀曝光　

醫師畫家郭宗正水彩創作展　人物真情流露好評連連

3兒女罹病夫無力工作　台中婦撿回收養全家...警分局長號召送暖

世界跆拳道聯盟也加入制裁普丁！　撤銷他黑帶九段榮譽證書

LINE Bank、一卡通MONEY可互通了！　儲值、提領免手續費

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　外交部：安排搭周四班機返台

男女攀北大武山受傷求救　30人來回花5小時連夜送下山

今日烏克蘭明日台灣？　蘇貞昌批：這樣比擬不倫不類

他率領「車臣殺人機器」出戰：隨時可為普丁而死！曾躲過5次暗殺

KID婚後「每天都很幸福」　首現身放閃放話要「生3小野人」　

俄軍血腥轟炸！神人1招「掌握烏俄戰況」　紅點遍布爆鼻酸

俄兵投降可拿500萬！鄉民揭「戰爭1現況」笑了：吸引力很小

生活熱門新聞

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

學測成績今日上午9時公布

被俘俄軍打電話給爸　1句話讓他笑了

俄軍1舉動讓台大醫看傻：僅普丁想打

埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家三口」被讚爆

奧客買拿鐵要求不要咖啡因！他1句話嗆爆

強冷空氣襲烏！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓

螺螄粉買進台灣前 須先確認不含禽畜肉

史上最難數A！滿級分僅789人

桃園本土+7　19處足跡公布　

更多熱門

相關新聞

烏克蘭喊話：俄官兵投降可獲「500萬鉅款」

烏克蘭喊話：俄官兵投降可獲「500萬鉅款」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）於28日晚間在臉書發文向俄軍「溫情喊話」，強調若俄羅斯軍人「放下武器、自願投降」的話，不僅可以獲地得完全赦免，還可以拿到價值500萬盧布（約新台幣134萬元）的現金或加密貨幣，邀請俄軍展開「新生活」。

中國6000人等撤僑！官員：每天接千通電話

中國6000人等撤僑！官員：每天接千通電話

LIVE／10台人逃離烏克蘭卻卡關土耳其？　外交部最新回應

LIVE／10台人逃離烏克蘭卻卡關土耳其？　外交部最新回應

俄烏烽火Day6！「各國後續制裁」1分鐘速掌握

俄烏烽火Day6！「各國後續制裁」1分鐘速掌握

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

關鍵字：

烏克蘭台灣留學生撤離教育部

讀者迴響

熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

陸外交部：台灣不關日本的事

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

大學生出遊帶隊同學騎好快怎辦

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面