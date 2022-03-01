不放棄任何一人！在烏克蘭最後3名台生最新現狀曝光　

▲俄烏戰事持續中，圖為烏克蘭士兵備戰狀況。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，政府也緊急撤離台灣僑胞與留學生，根據教育部今（1日）公布最新資訊，原先還在烏克蘭的3名台灣留學生，1名已抵斯洛伐克避難，另外1名在烏東及1名在烏南台生，目前正前往搭乘第2批撤僑巴士。

俄羅斯總統普丁24日下令對烏克蘭採取特別軍事行動，隨後入侵烏克蘭，原先烏克蘭有12名台灣留學生，除3名已經返台，6名學生則在26日搭乘第1批撤僑巴士抵達波蘭。

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▼從烏克蘭逃到波蘭的4名台生，將搭機返台。（圖／Simon提供）

根據教育部今早最新消息，原先還有3名學生還在烏克蘭，1名已抵斯洛伐克避難，另外1名在烏東及1名在烏南台生，目前正前往搭乘第2批撤僑巴士，教育部將持續密切洽繫照料留學生，轉知當地情勢發展，提供必要協助。

此外，教育部表示，6名抵達波蘭的台生，有4名預計昨（28日）搭機返台，目前正在土耳其等候轉機，另2名目前暫留波蘭，針對4名即將返台學生，教育部已經準備好各項入境相關事項及入住檢疫場所。

今傳出原先預定從波蘭返台的台僑與留學生，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，教育部表示，駐外館處原先即已依規定，協助學生備妥登機前無法出示COVID-19核酸檢驗報告旅客入境檢疫切結書，移民署也向航空公司核發同意4名學生登機文件，確保學生可以登機，學生返台入住集中檢疫所事宜已同步調整安排，目前學生在土耳其機場貴賓室休息等候後續航班安排。