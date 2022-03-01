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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／10台人逃離烏克蘭卻卡關土耳其？　外交部最新回應

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰爭持續延燒，留烏學生、台僑等10餘人上周搭撤僑包車前往波蘭，其中包括4名留學生在內等10名台人28日搭機返台，然而卻傳出一行人在土耳其轉機受阻。對此，外交部發言人歐江安1日上午將在例行記者會回應媒體提問，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

外交部今天上午11點整，將在外交部舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長歐江安主持，本次將由國際合作及經濟事務司司長蔡允中、國際合作發展基金會副秘書長史立軍進行業務簡報。

一名烏克蘭留學生日前發訊求助指，一行人8大人2小孩都被要求有PCR陰性證明才能登機，經外館聯繫協助也要等到明天才能搭機，目前在土耳其機場等候，又多一筆開銷，批評「政府撤僑做半套，先前指揮中心宣布烏克蘭戰亂返台免PCR陰性證明，結果行不通」，引發社會高度關注。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安今天將在例行記者會回應媒體提問。（資料照／外交部提供）

此外，外交部昨天證實，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，訪問團將由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領，該議題亦將成為例行記者會上關注焦點之一。

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