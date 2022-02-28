iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

▲iPhone用戶在長年使用後，常會發現其效能已較原先使用時下降不少。（資料照／取自9to5mac）

記者吳康瑋／綜合報導

有沒有覺得自己的iPhone運轉效率、使用速度越來越慢？或是反應速度越來越遲緩？外媒「INSIDER」就提供果粉們一共10個小技巧，能立刻在短時間內讓您的手機恢復出廠時的速度，有感覺自己手機變慢的民眾，趕快來嘗試看看吧！

1.重新開機

這應該是大家都聽說過的方法吧？在使用電器設備時，若遇到使用異常，就會嘗試重新開機看看，大部分狀況在重新開機後，都會回復正常狀態，有些原本停擺的APP也會重新上線，一次改善運作不順等問題。

2.更新iOS作業系統

大家使用手機時，若遇到卡卡的狀況，不妨試著檢查作業系統的更新狀況，有可能是作業系統的版本出現Bug，用戶可以點選手機頁面上的「設定」選項，進入到「一般」內找到「軟體更新」，若系統通知已有可更新的最新iOS項目，即可立即下載更新，或開啟「自動更新」，未來系統即會自動協助更新至最新版本。

3.更新應用程式

大家打開「App Store」常常會看到許多軟體更新要求，主要是因手機持續進步，系統檔時時更新，而應用程式為跟上最新手機版本，會由開發人員檢修APP問題，並在「App Store」中放上最新版本的應用更新，以提供用戶隨時下載來新增最新功能或修復原有APP的錯誤指令，且更新應用程式最新版本也能減少運作資源浪費。

3.刪除不常使用的應用程式

有的時候明明沒什麼使用手機，一看顯示卻發現電力消耗非常快速，主要原因就是因為有不少應用程式隱藏在背後默默佔著空間，有些甚至會在未顯示的情況下，持續運作除了相當佔使用空間之外，還非常耗電，建議用戶可以進入「設定→一般」內，點擊「iPhone儲存空間」，再點擊「卸載未使用的App」，或選擇某一應用程式並點擊「卸載App」立即刪除。

4.刪除不必須的小工具

大家在手機頁面上，可以設置很多的使用捷徑，甚至有些使用使用捷徑可以放置在手機桌面上，不過若主螢幕上放置太多小工具，可能會影響iPhone運作效能，只要長按不需要的小工具，再點擊刪除即可卸載，將大大減少手機電力的消耗。

6.清理暫存空間

手機暫存空間是為了讓手機的操作系統有辦法維持高效率的運作，不過太多暫存時，就會嚴重降低手機操作的效能，其運作速度也會跟著驟降，包括「Safari暫存網頁、Cookies、登入資料」等，民眾可打開「設定」從一般進入、點選iPhone儲存空間，再選擇想要刪除的App點擊卸載即可，若您不再需要使用此App也可直接點擊刪除，將您使用該App所紀錄的數據資料一併刪除。

7.清除潛藏的惡意軟體

蘋果公司常常會針對各種APP探查看看是否有潛藏傷害手機的風險，而蘋果發現只要iPhone曾經「越獄」或安裝非官方應用程式，就有可能發生「中毒」事件，而裝置一旦遭惡意程式攻擊，即可能造成耗電高、過熱或迎來劇增的數據消量耗。因此用戶應多注意是否有哪些軟體有該疑慮，若真的發生攻擊民眾也可透過「重新啟動、清除暫存和瀏覽紀錄或是執行恢復原廠設定」等動作來迴避危險。

8.減少動態效果

有發現自己的手機螢幕桌面，只要左右轉動手機螢幕，iPhone主題背景也會跟著左右動態微幅調整嗎？這個效果為蘋果公司所設計的轉場特效，如果減少CPU運轉顯示動態效果，即可讓iPhone運行得更快速；用戶進入「設定→輔助功能→顯示與文字大小」內，點擊「減少透明度」後再返回，進入「動態效果」後再點擊「減少動態效果」。

9.關閉後台運作程式

若您發現自己的手機有出現卡卡的問題，可以考慮先把所有仍在運作中的程式暫時關閉，有很高的機率為其中有程式佔用過大的運作空間，用戶進入「設定→App Store」內，在自動下載部分關閉App和App更新項目選項，將有機會可以直接改善手機運作流暢性。

10.更換iPhone電池

最後，若民眾的手機已經使用相當長的一段時間，而觀察到手機運轉速度變慢，就有可能與手機電池的壽命年限有關，一旦電池使用超過其峰值，使用體驗將可能大大減低，因此應要適時檢查iPhone電池健康度狀況，若健康程度還維持在80%、90%以上，那就代表手機電池仍然檢康，但如果其健康程度已經在及格邊緣，那就要好好考慮更換電池；用戶進入「設定」點選「一般」電池，並點擊「電池健康度」即可見裝置目前的電池健康度狀態。